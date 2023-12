SBS Drama Awards 2023 "chia giải", tới 7 người cùng nhận Diễn viên mới xuất sắc nhất

SBS Drama Awards 2023 đã chính thức diễn ra vào tối 29/12, khép lại với phản ứng trái chiều từ phía Knet vì cho rằng cách chia giải quá "bất ổn". Đầu tiên là việc SBS Drama Awards 2023 trao giải cho nhiều người chiến thắng trong cùng một hạng mục.

MC Shin Dong Yeop đã giải thích rằng "vì nhiều diễn viên đã làm tốt trong năm 2023 nên có một thay đổi đặc biệt được thực hiện để tôn vinh tất cả những nỗ lực của họ". Nhưng Knet không chấp nhận vì với giải thưởng như Diễn Viên Mới Xuất Sắc Nhất trao cho 1-2 người là đủ (thường chia là 2 hạng mục nhỏ là dành cho nam và nữ).

Giải thưởng Diễn Viên Mới Xuất Sắc Nhất được SBS trao cho 7 người. Khán giả chỉ trích SBS đã cố chia giải thưởng sao cho tất cả các chương trình và diễn viên có phim lên sóng trên đài năm nay đều có giải:

"7 người cùng nhận Diễn Viên Mới Xuất Sắc Nhất thì đáng kinh ngạc thật. Biết là SBS trao giải theo kiểu cứ ai nổi tiếng là được, nhưng năm 2023 là mùa giải tệ nhất. Nực cười thật."

"Sao không đặt tên là giải được yêu thích nhất và giải được yêu thích hơn đi?

"Cảm giác như họ trao giải cho những người tham gia ý!"

Knet cũng cho rằng chủ nhân ở một số hạng mục không thỏa đáng. Cư dân mạng phản đối việc Song Kang nhận được Top Excellence Award (thể loại lãng mạn, rom-com) vượt qua Park Hee Soon và Kim Moo Yeol dù diễn xuất thua xa.

Giải thưởng cao nhất - Daesang được trao cho hai diễn viên cùng lúc là Kim Tae Ri và Lee Je Hoon thay vì một người như thường lệ. Nhưng cũng nhiều Knet cho rằng cả Tae Ri và Je Hoon đều có thể hiện xuất sắc nên ở hạng mục này có thể bỏ qua cho sự "cào bằng" của SBS.

Mặt khác, khán giả cũng bình luận rằng nếu SBS Drama Awards trao giải mà không chọn lọc, thiếu công bằng như hiện tại, lễ trao giải này sẽ càng mất uy tín và không đáng để tổ chức nữa.

Danh sách giải thưởng tại SBS Drama Awards 2023:

Daesang (Grand Prize): Lee Je Hoon (Taxi Driver 2), Kim Tae Ri (Revenant)

Top Excellence Award (thể loại dài kỳ, nhiều mùa): Ahn Hyo Seop (Dr. Romantic 3), Lee Sung Kyung (Dr. Romantic 3)

Top Excellence Award (Phim truyền hình lãng mạn, rom-com): Song Kang (My Demon), Kim Yoo Jung (My Demon)

Top Excellence Award (phim hành động): Park Sung Woong (The Killing Vote), Moon Chae Won (Payback)

SBS Drama được yêu thích nhất: Taxi Driver 2

Excellence Award (thể loại dài kỳ, nhiều mùa): Shin Jae Ha (Taxi Driver 2), Pyo Ye Jin (Taxi Driver 2)

Excellence Award (thể loại lãng mạn, rom-com): Ryeoun (The Secret Romantic Guesthouse), Shin Ye Eun (The Secret Romantic Guesthouse)

Excellence Award (phim hành động): Lee Joon (The Escape of the Seven), Hong Kyung (Payback), Lee Yoo Bi (The Escape of the Seven)

Cặp đôi xuất sắc nhất: Kim Yoo Jung and Song Kang (My Demon)

Trình diễn tốt nhất: Jin Sun Kyu (Revenant)

Best Teamwork Award: Dr. Romantic 3

Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất (phim nhiều mùa, dài kỳ): Bae Yoo Ram (Taxi Driver 2), Jang Hyuk Jin (Taxi Driver 2), Son Ji Yoon (The First Responders 2)

Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất (lãng mạn, rom-com): Jung Soon Won (My Demon, Trolley), Seo Jung Yeon (My Demon, Trolley)

Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất: Kim Won Hae (Revenant)

Scene Stealer Award: Go Sang Ho (Taxi Driver 2, Dr. Romantic 3), Byun Joong Hee (Taxi Driver 2, Dr. Romantic 3)

Diễn Viên Nhí Xuất Sắc Nhất: Choi Hyun Jin (The Killing Vote), Han Ji An (Dr. Romantic 3), Park So Yi (Revenant), Ahn Chae Heum (Taxi Driver 2)

Best New Actor: Kang You Seok (Payback), Kwon Ah Reum (The Killing Vote), Kim Do Hoon (The Escape of the Seven), Yang Hye Ji (Revenant), Lee Shin Young (Dr. Romantic 3), Lee Hong Nae (Dr. Romantic 3), Jung Soo Bin (Trolley).