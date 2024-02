Seojin’s Kitchen mùa 2: "Thánh meme" Rồng Xanh sẽ thay V gia nhập "hội nhà báo"?

HHT - Sau thành công của mùa 1, chương trình thực tế "Seojin’s Kitchen" xác nhận đang rục rịch trở lại. Mặc dù tiếc nuối trước sự vắng mặt của một phần bộ đôi "báo thủ" - V (BTS), khán giả vẫn không khỏi hứng thú trước cái tên được suy đoán sẽ gia nhập dàn cast.

Là một series chương trình thực tế của PD Na Young Seok - người đã tạo ra nhiều chương trình giải trí "đắt khách" của Hàn Quốc. Mùa đầu tiên của Seojin’s Kitchen đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả toàn cầu khi sở hữu dàn cast chất lượng cùng những mảng miếng "cười ra nước mắt".

Đặc biệt, sự thành công của mùa 1 còn phải kể đến những màn tương tác "đi vào lòng đất" của Choi Woo Shik và Kim Taehyung/ V (BTS) với vai trò bộ đôi "tấu hề" của show. Trở lại với mùa 2, đội ngũ nhà hàng Seojin được cho là sẽ đến ghi hình tại Iceland vào khoảng giữa tháng 3.

Mới đây, đại diện của tvN cũng xác nhận dàn cast gồm Lee Seo Jin, Park Seo Joon, Jung Yoo Mi, Choi Woo Shik sẽ tái ngộ đầy đủ trừ em út Taehyung do đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh đó, khán giả cũng bắt đầu suy đoán ai sẽ thay thế vị trí còn trống do V để lại. Những cái tên còn lại của hội bạn Wooga Squad là Park Hyung Sik hay Peakboy cũng nhanh chóng được đưa vào tầm ngắm.

Thời gian gần đây, truyền thông Hàn gây chú ý khi đưa tin nữ diễn viên Go Min Si đã nhận được lời mời tham gia chương trình và hiện đang đàm phán về lịch trình ghi hình.

Go Min Si sinh năm 1995 là diễn viên tiềm năng đang được yêu thích thông qua nhiều tác phẩm nổi bật như: Youth of May, Sweet Home... và là chủ nhân của chiếc meme gây sốt tại lễ trao giải Rồng Xanh 2023.