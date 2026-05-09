Dương Dương, Chương Nhược Nam có đủ sức làm bùng nổ mùa Hè với "Vũ Lâm Linh"?

Mới đây, nhà sản xuất Vũ Lâm Linh thông báo phim sẽ lên sóng từ ngày 13/5 khiến cho khán giả xôn xao. Bởi phim Hoa ngữ đã trải qua nhiều tháng im lìm lạnh giá, phim mới thì không thiếu nhưng lại chẳng có dự án nào gây sốt. Và bây giờ, mọi kỳ vọng đang dồn vào phim cổ trang Vũ Lâm Linh mà Dương Dương, Chương Nhược Nam đóng vai chính.

Dương Dương trong tạo hình Triển Chiêu.

Dương Dương vào vai thị vệ Triển Chiêu đang bí mật xuống phương nam điều tra chuyện Tương Dương Vương phản loạn. Vì muốn cứu giúp dân lành, Triển Chiêu chấp nhận lấy thân mình làm mồi dụ kẻ địch, liên tục rơi vào hiểm cảnh. Chàng thị vệ sau đó gặp nữ hiệp Hoắc Linh Lung, rồi lại được Bạch Ngọc Đường giúp đỡ. Cả ba quyết định về chung một phe, lần theo manh mối mà Tương Dương Vương để lại để vạch trần một âm mưu đáng sợ, phá vỡ thế lực khổng lồ để trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Vũ Lâm Linh có nhiều cảnh võ thuật chân thực.

Câu chuyện điều tra phá án thì không mới, nhưng Vũ Lâm Linh lại có điểm đặc biệt là quay phim thực chiến. Thay vì các cảnh võ thuật quá bay bổng, dùng nhiều kỹ xảo thì phim chọn cách sử dụng các chiêu thức, đòn đánh thật sự. Có thể không đẹp mắt ảo diệu nhưng lại mang đến cảm giác chân thực cho khán giả. Đạo diễn võ thuật của Vũ Lâm Linh tiết lộ phim có rất nhiều cảnh đấu võ cực khó, các động tác được thiết kế riêng theo tính cách của từng nhân vật. Như Triển Chiêu chỉ khi nào nguy cấp mới rút kiếm khỏi vỏ, vì tính cách điềm tĩnh không muốn vô ý làm hại người.

Dương Dương và Chương Nhược Nam được kỳ vọng sẽ tạo đột phá.

Dương Dương đã được khen là hết mình với các cảnh hành động trong phim Phàm Nhân Tu Tiên, nay lại có dịp phát huy tinh thần làm việc lăn xả trong Vũ Lâm Linh. Chương Nhược Nam cũng không còn làm “bạch nguyệt quang” dịu dàng ở các phim ngôn tình mà hóa thành nữ hiệp mạnh mẽ hành tẩu giang hồ.