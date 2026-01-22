Show Dior tại Paris: Hyunjin StrayKids gây bất ngờ, "vượt mặt" Mingyu SEVENTEEN

HHTO - Trong đội hình sao châu Á đổ bộ show Dior Menswear Thu Đông mới nhất, Hyunjin Stray Kids là cái tên gây bàn tán sôi nổi nhất. Vu Thích lần thứ tư trở lại Paris Fashion Week được ưu ái. Mingyu SEVENTEEN không còn là "chồng quốc dân"?

Sự trở lại của Jonathan Anderson cùng BST Dior Men thứ hai là chủ đề được mong đợi nhất mùa Paris Fashion Week Men's Thu Đông 2026-2027. Tinh thần nổi loạn, phá cách được phủ sóng từ những "bộ cánh" mới được giới thiệu trên sàn runway đến tạo hình của các sao nam tại hàng ghế đầu.

Mingyu SEVENTEEN duy trì phong độ nhan sắc, hướng tới tinh thần lịch lãm trong ngày trở lại kinh đô Paris. Tuy nhiên, K-net lại không mấy hài lòng về bộ cánh của nam đại sứ.

Netizen nhận xét nhan sắc của nam đại sứ "gánh còng lưng" tạo hình. Bản phối áo jacket dáng ngắn tông nâu cùng quần âu xám ống rộng có màu sắc "rời rạc", khiến tỷ lệ cơ thể của Mingyu trông thiếu cân đối. Người hâm mộ bày tỏ tiếc nuối vì chỉ vài ngày trước, Mingyu có màn xuất hiện ấn tượng tại sự kiện Dior ở Hong Kong.

Vu Thích ghi điểm nhờ diện mạo "tuyệt đối điện ảnh" qua ống kính Getty Images trong lần thứ tư dự show Dior. Đây là lần đầu mỹ nam Phong Thần được ưu ái diện trang phục chưa ra mắt của thương hiệu Pháp.

Cặp đôi đại sứ đến từ Thái Lan Mile Apo giữ vững phong độ thời trang.

Trong khi Versace đang ở giai đoạn đầy biến động, sự xuất hiện của Hyunjin Stray Kids tại show Dior gây bàn tán xôn xao. Nhiều đồn đoán cho rằng việc Giám đốc Sáng tạo Donatella Versace nghỉ hưu là yếu tố tác động lớn khiến “chàng thơ” tìm lối đi riêng.

Hyunjin Stray Kids náo loạn mạng xã hội ngay lần đầu xuất hiện tại Paris Fashion Week 2026. Nam idol diện áo khoác dạ tweed Donegal phối cùng quần jeans, mang lại cảm giác thanh lịch, phóng khoáng với mái tóc nâu xoăn nhẹ.

Truyền thông Hàn Quốc khen ngợi "nhan sắc ma cà rồng" của nam idol. Bốn ấn bản lớn của VOGUE (Mỹ-Pháp-Ý-Ấn Độ) đều đăng tải hình ảnh của Hyunjin tại show thời trang.

Hyunjin Stray Kids cũng là nghệ sĩ khách mời duy nhất được Dior đăng tải hình ảnh trên cả Twitter và Threads, được ngồi ở vị trí giữa Pharrell Williams và các giám đốc điều hành của thương hiệu.

Hyunjin hiện dẫn đầu về chỉ số tương tác trên tài khoản X (Twitter) của thương hiệu. Hình ảnh của anh hút hơn 330K lượt xem, vượt qua các các đại sứ Mingyu (140K), Mile Apo (48K).

Henry Lau mặc trang phục tối màu, phong cách trẻ trung gợi nhớ tới nam chính phim "thanh xuân vườn trường".

Robert Pattinson xuất hiện với bộ cánh kết hợp giữa tinh thần may đo cổ điển cùng phong cách casual hiện đại. Vẻ "bất cần" của sao nam được cho là có chủ ý, phản ánh rõ nét tinh thần của BST mới.

Lương Triều Vỹ gây bất ngờ khi xuất hiện cùng Lưu Gia Linh tại show Dior. Nam tài tử 63 tuổi diện trang phục hết sức giản dị nhưng vẫn thu hút ống kính nhờ khí chất sao hạng A.