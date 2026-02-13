Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Single's Inferno 5 vừa kết thúc, hết Sung Hun đến Hyun Jae lộ ảnh hẹn hò

HHTO - Sau "lốp trưởng" Sung Hun, đến lượt "boy si tình" Hyun Jae của Single's Inferno 5 lộ ảnh hẹn hò bạn gái ngoài đời. Netizen phản ứng bất thường trước loạt bằng chứng khó rõ ràng.

Youn Hyun Jae là thí sinh nam đầu tiên đổ bộ hoang đảo của Địa Ngục Độc Thân 5. Sở hữu nhan sắc "cực phẩm", mỹ nam đáng tiếc không phải là cái tên chiếm sóng tại show hẹn hò. Người chơi này chỉ có chưa đến 30 phút lên sóng trong 12 tập phát sóng, xếp thứ 13/15 dàn sao.

hyun-jaesingles-inferno-5-3.jpg
hyun-jaesingles-inferno-5-4.jpg

Nguyên nhân đến từ tuyến tình cảm hạn chế cũng như tính cách trầm lắng của anh tại show truyền hình. Suốt 10 ngày tại Đảo Địa Ngục, Hyun Jae chỉ rung động với mỗi Joo Young. Đáng tiếc, sao nữ bị thu hút bởi vũ công Jae Jin, vạch rõ ranh giới với Hyun Jae trong lần lên Đảo Thiên Đường thứ 2, trước thềm D-DAY.

Trong ngày định mệnh, nhân viên IT vẫn quyết định thổ lộ với Joo Young, chấp nhận kết cục “lẻ bóng” tại chung kết Single’s Inferno 5.

hyun-jaesingles-inferno-5-6.jpg
hyun-jaesingles-inferno-5-5.jpg

Youn Hyun Jae "vụt sáng" nhờ Single's Inferno 5.

Dù nhận "kết đắng" tại show hẹn hò, Hyun Jae "hưởng lợi" nhờ hình tượng "cờ xanh si tình". Anh cán mốc 200K followers Instagram sau 2 ngày phát sóng tập cuối. Chỉ số này trước khi anh lên sóng Single's Inferno 5 chỉ vào khoảng hơn 100 người, tương đương mức tăng trưởng "khủng" hơn 157 000%.

hyun-jaesingles-inferno-5-2.jpg

Mới nhất, Hyun Jae tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán vì một bài đăng lan truyền trên X (Twitter) đặt nghi vấn anh đang hẹn hò ngoài đời. Bài viết thu hút hơn 366K lượt truy cập chỉ sau 3 giờ, kèm theo loạt hình ảnh và dữ kiện được cho là khá thuyết phục.

hyun-jaesingles-inferno-5-9.jpg
hyun-jaesingles-inferno-5-1.jpg

Theo đó, Hyun Jae check-in cùng địa điểm, góc chụp với một cô gái xinh đẹp. Cả hai xuất hiện chung khung hình gần gũi. Đặc biệt, một ảnh chụp lại story Instagram gây chú ý với dòng chú thích: “Tối nay đi bơi đêm nhé?” với sắc thái riêng tư, thân mật.

hyun-jaesingles-inferno-5-8.jpg

Những dữ kiện này khiến netizen tin rằng nhiều khả năng sao nam Single’s Inferno 5 đang trong mối quan hệ yêu đương ngoài đời thực. Khác với nhiều ồn ào tình ái hậu gameshow, phản ứng của khán giả dành cho Hyun Jae đa phần là tích cực.

"Cuối cùng anh ấy cũng tìm được chân ái, người trân trọng tình cảm của ảnh."; "Chúc mừng 'boy si tình' nha. Cuối cùng bạn cũng được yêu thương theo cách bạn xứng đáng." - netizen chúc mừng mỹ nam.

singles-inferno-5-ep-8-9-10-58.png
singles-inferno-5-ep-5-6-7-922.png

Hyun Jae là sao nam thứ 2 sau "lốp trưởng" Sung Hun bị bắt gặp/ lộ ảnh hẹn hò ngoài đời thực của Địa Ngục Độc Thân 5. Tuy nhiên, trường hợp của Hyun Jae nhận được phản hồi tích cực, trong khi Sung Hun gặp chỉ trích dữ dội trước đó.

hyun-jaesingles-inferno-5-sung-hun.jpg
singles-inferno-5-sung-hun-hena.jpg

Nguyên nhân đến từ việc Hyun Jae rời chương trình trong trạng thái độc thân, trong khi Sung Hun ghép cặp thành công với Mina Sue. Theo đó, việc Sung Hun bị "tóm sống" cảnh hẹn hò ngoài đời chỉ ít ngày sau khi phát sóng kết quả khiến nhiều khán giả hụt hẫng, dẫn đến làn sóng “lật thuyền”.

Ở giai đoạn mới công chiếu, Sung Hun vướng ồn ào về đời tư phức tạp. Yếu tố khiến netizen phần nào có cái nhìn khắt khe hơn dành cho anh.

image.jpg
MIDI
#Hyun Jae #Single's Inferno #Địa Ngục Độc Thân #Sung Hun #cờ xanh si tình #tranh cãi Địa Ngục Độc Thân

