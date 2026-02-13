Quan hệ giữa Mina Sue với Min Gee, Hee Sun ra sao hậu Single's Inferno 5?

HHTO - Min Gee và Mina Sue được cho là đã hòa giải sau nhiều căng thẳng tại Đảo Địa Ngục. Mina Sue có động thái đáng chú ý với Hee Sun sau cuộc "cạnh tranh" mỹ nam Su Been tại Single's Inferno 5.

Choi Mina Sue là người chơi tạo ra lượng thảo luận lớn nhất Single’s Inferno 5. Người chơi nhập cuộc ở tập 2, lập tức gây tranh cãi bởi tinh thần "nhập cuộc" quá táo bạo, chủ động tiếp cận hơn một nửa dàn cast nam. Chính chiến lược này khiến Mina Sue vấp phải không ít chỉ trích. Cô thậm chí bị truyền thông và netizen "dán nhãn" phản diện khi liên tục xảy ra xung đột với các thí sinh khác.

Khi chương trình khép lại, sự quan tâm của công chúng không chỉ dừng ở các cặp đôi endgame, mà còn hướng về vào mối quan hệ sau đó giữa Mina Sue và dàn sao nữ, đặc biệt là Min Gee và Hee Sun.

Trên Đảo Địa Ngục, Min Gee và Mina Sue từng có cuộc đối chất riêng căng thẳng. Nữ vận động viên yêu cầu Mina Sue rõ ràng về thái độ tình cảm, đặc biệt là đối với Seung Il - đối tượng mà cả hai đang cùng để ý.

Nàng hậu bật khóc sau cuộc nói chuyện, cho biết rằng mình tự ái, cảm thấy bị xúc phạm vì lời nói nặng nề của "bản sao" Karina aespa.

Ở chặng đầu đường đua, Mina Sue có ánh nhìn thiếu thiện chí khi Min Gee thể hiện tình cảm với Seung Il trong đêm lửa trại. Người xem cảm nhận được rằng Min Gee không hài lòng về lối chơi của Mina Sue, nhiều lần tỏ thái độ ra mặt ở các cảnh sinh hoạt chung.

Mối quan hệ giữa hai sao nữ cá tính nhất hoang đảo được mô tả là không êm đẹp.

Teaser mới nhất về tập hội ngộ của dàn sao, được quay 1 tháng trước khi công chiếu Single's Inferno 5 có đề cập tới vấn đề này. Hai sao nữ hot nhất show nói chuyện riêng trong bầu không khí nhẹ nhàng.

"Cảm ơn em vì đã liên lạc trước tới chị. Lúc đó, chị thực sự có suy nghĩ như vậy." - Min Gee cho biết. Hiện tại, cả hai đã nhấn theo dõi nhau trên mạng xã hội, được xem như dấu hiệu cho thấy những khúc mắc trong quá khứ phần nào được hóa giải.

Ở một diễn biến khác, Hee Sun và Mina Sue cùng dành sự quan tâm tới Su Been. Người chơi nam ban đầu cảm mến Mina Sue, về sau chuyển hướng tình cảm sang Hee Sun ở nửa sau chương trình. Trong khi Hee Sun giữ sự chung thủy với Su Been từ những ngày đầu, Mina Sue lại có diễn biến tâm lý phức tạp hơn, liên tục thay đổi “thứ hạng” quan tâm.

Một số phân cảnh cho thấy Hee Sun không thoải mái khi phải nghe Mina Sue than vãn hay đề cập đến mối quan hệ với Su Been. Có vẻ như Mina Sue đã thiếu tinh tế hoặc cố tình khiêu khích Hee Sun.

Ngoài đời thực, mối quan hệ giữa hai mỹ nhân có chiều hướng trái ngược với những gì được lên sóng. Hee Sun đăng tải bài viết cảm ơn hậu chương trình, Mina Sue để lại bình luận cổ vũ cũng như nhấn theo dõi tài khoản của nàng hậu.

Động thái này khiến nhiều fan tin rằng cả hai đã “bình thường hóa” quan hệ sau "tranh chấp" tại Địa Ngục Độc Thân 5.

Netizen cũng phát hiện ra hai mỹ nhân từng có duyên nợ đặc biệt từ trước cả Single's Inferno 5. Cả hai sao nữ đều trưởng thành từ các đấu trường sắc đẹp.

Park Hee Sun đăng quang Á hậu Miss Korea 2024, Mina Sue chính là MC của đêm chung kết đó. Mina Sue từng đạt danh hiệu Á hậu Miss Korea lần thứ 65 (năm 2021) và làm nên lịch sử khi trở thành người Hàn Quốc đầu tiên đăng quang Miss Earth (năm 2022). Hee Sun từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng cô bước chân vào các cuộc thi sắc đẹp vì được truyền cảm hứng từ bài phát biểu của Mina Sue.

Trong bình luận hồi đáp Mina Sue, Hee Sun nhắc lại chi tiết này: "Em rất vui khi được ở bên chị, hình mẫu lý tưởng của em."

Bình luận viên Hong Jin Kyung từng gây chú ý khi có các phát ngôn chỉ trích gay gắt về cách hành xử của Mina Sue trong chương trình. Mới đây, trong buổi tiệc tụ họp cùng dàn cast, cả hai có khoảnh khắc chụp chung thân thiết. Nữ MC đăng tải "bằng chứng" đã xin lỗi nàng hậu, trong khi dàn sao đứng bên chụp lại "hiện trường".