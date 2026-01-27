Single's Inferno: Min Gee đối đầu Mina Sue, Go Eun khó xử, Su Been đã căng?

HHTO - Những diễn biến mới nhất của Địa Ngục Độc Thân 5 gây "chấn động" cộng đồng mạng. Mina Sue chuyển hướng đến đối tượng mới ngay dù vừa tạo ra bùng binh "tay năm". Nàng hậu tiếp tục có phát ngôn gây sốc, bật khóc trong đêm. Kim Go Eun - bạn gái tin đồn của G-Dragon khó xử trước màn đấu khẩu của Hyeon Woo và Sung Min.

Single's Inferno 5 có khởi đầu thành công. Bốn tập đầu tiên "phủ sóng" mạng xã hội nhờ những đổi mới trong luật chơi cùng tinh thần bạo dạn của dàn sao nữ. Trong ba tập tiếp theo, căng thẳng giữa các mối quan hệ được được đẩy lên cao trào nhằm giải quyết hậu quả của Truth Game trong đêm lửa trại.

Preview tập 5-6-7 cho thấy hai dàn cast nam, nữ đều sẽ có trận chiến thể lực giành quyền đi Đảo Thiên Đường. Cuộc đối đầu giữa các sao nam khiến MC Lee Da Hee kinh ngạc: "Nó gần như là một trận đánh tay đôi, chỉ là không có nắm đấm thôi".

Về phía nữ, màn đối đầu trực diện giữa Kim Min Gee/Min Ji và Choi Mina Sue là phần thi được mong đợi nhất.

Mina Sue sau khi "bùng kèo" với Su Been đã đi nói chuyện riêng với Seung Il. Qua những cảnh cắt lướt qua, cả hai người chơi thả thính qua lại. Trong khi Seung Il nói rằng anh tò mò hai sao nữ từ đầu cuộc chơi, Mina Sue nháy mắt tinh nghịch, được cho là "tung" tín hiệu về việc muốn cùng anh đi Đảo Thiên Đường trong lần tới.

Hoa hậu Trái Đất tiếp tục khiến khán giả "ức chế" trong cuộc trò chuyện cùng Su Been. Cô nói rằng mình bực bội khi thấy Su Been - bạn hẹn Đảo Thiên Đường đầu tiên của cô ở bên Hee Sun.

Về phía Su Been, "bản sao" Song Joong Ki dường như cũng nhận ra sự bất nhất trong thái độ và hành xử của Mina Sue. "Em nói em không thích người do dự mà." - Su Been đặt nghi vấn. Dex từ ban bình luận cho biết anh không thể thông cảm với Mina Sue thêm nữa.

"Bùng binh" tình cảm xoay quanh Kim Go Eun cũng không kém phần kịch tính. Sung Min cắt ngang cuộc trò chuyện riêng Hyeon Woo và Go Eun. Anh còn yêu cầu họ kết thúc chủ đề nói chuyện sau khi anh trở lại. Nàng hậu sinh năm 2000 tỏ ra khá khó xử trước trận khẩu chiến của hai sao nam.

Sau nhiều nỗ lực tiếp cận, Hyun Jae có thời gian trò chuyện riêng với Joo Young.

Preview tập mới cũng tiết lộ có hai catfish - người chơi mới được bổ sung vào đường đua. Ban bình luận "choáng váng" khi Mina Sue - người vốn đã có tuyến tình cảm tay 5 phức tạp nhất game show lại để mắt thêm đối tượng mới.

Một hình ảnh từ still cut cho thấy Mina Sue xúc động mạnh khi ngồi cạnh Sung Hun tại phòng sinh hoạt chung. Đây có thể là gợi mở về cú "quay xe" thay đổi hoàn toàn cục diện tình cảm hiện tại. Người chơi nữ tiếp tục có thêm loạt phát ngôn gây sốc trong tập 5-6-7: "Tớ là ai nào? Là Choi Mina Sue đó nhé!"; "Liệu tôi có thể rời Địa Ngục Độc Thân với hai chàng trai không?".