Can This Love Be Translated: "Mợ chảnh" và ai ngoài Youn Jung được mời đóng chính?

HHTO - "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không" (Can This Love Be Translated) được nhen nhóm từ 8 năm trước khi chính thức lên sóng. Thời gian đủ lâu để không phải ai cũng biết "mợ chảnh" Jun Ji Hyun từng được mời đóng chính.

Vốn dĩ thông tin Jun Ji Hyun được mời đóng chính trong Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không khá mập mờ. Loạt bài truyền thông Hàn đăng tải vào giữa tháng 10/2018 viết ngắn gọn rằng Jun Ji Hyun được mời đóng chính trong tác phẩm mới của Hong Sisters. Tên phim chính thức và nội dung chưa được công bố, dự kiến phát sóng trên tvN vào nửa đầu năm 2019.

Ngay vào thời điểm rộ tin, phía Jun Ji Hyun đã xác nhận đúng là cô nhận được lời mời tham gia tác phẩm của Hong Sisters, nhưng đó chỉ là một trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình mà cô đang cân nhắc.

Khoảng cuối năm 2018, có tin IU được mời đóng chính trong tựa phim của Hong Sisters, cũng phát sóng trên đài tvN, nên không chắc rằng kịch bản gửi đến tay "em gái quốc dân" và "mợ chảnh" có giống nhau hay không. Đến năm 2019, đài tvN xác nhận Hotel Del Luna (IU đóng chính) được lên kế hoạch chiếu vào nửa cuối năm đó.

Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không từng có kế hoạch phát sóng trên tvN nên bằng phương pháp loại trừ, suy đoán Jun Ji Hyun từng cân nhắc kịch bản này. Điều này đã được xác thực gián tiếp trong bài phỏng vấn của tờ Hankyung với Kim Seon Ho gần đây. Phóng viên hỏi: "Vì bộ phim này đã được lên kế hoạch từ lâu nên việc tuyển chọn các diễn viên khác (như Jun Ji Hyun, Son Suk Ku) đã được đưa tin. Là một diễn viên, hẳn anh không tránh được áp lực bị so sánh. Có lý do nào khiến anh vẫn chọn đồng ý không?".

Câu hỏi từ phóng viên tờ Hankyung đã xác thực Jun Ji Hyun từng được mời đóng chính "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?".

Trước khi Go Youn Jung chốt vai. Nữ chính tin đồn còn có Han So Hee. Khoảng tháng 7/2023, cô và Kim Seon Ho được truyền thông tiết lộ đang cân nhắc đóng chính trong Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không. Khán giả đã "sốt sình sịch" vì nhan sắc "hợp rơ" của 2 diễn viên, cũng như khả năng tái hợp sau vai phụ gây sốt tại Lang Quân 100 Ngày (2018).

Tuy nhiên, đến tháng 9/2023, truyền thông lại cho biết nam chính vẫn là Kim Seon Ho nhưng nữ chính đang được đàm phán với Go Youn Jung. Đến năm 2024, Netflix chính thức "thầu" dự án này và "chốt sổ" dàn diễn viên như hiện tại.

Han So Hee và Kim Seon Ho trong "Lang Quân 100 Ngày".

Diễn xuất ổn, xinh đẹp và khí chất ngút ngàn nên Han So Hee cũng là một lựa chọn tốt cho nhân vật Cha Mu Hee.

Dù kịch bản được truyền tay bao nhiều người đi chăng nữa, nhìn vào thành công hiện tại của Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?, khán giả tin rằng Kim Seon Ho và Go Youn Jung là lựa chọn hoàn hảo cho vai chính. Nếu anh được khen là diễn tả hoàn hảo cảm xúc tinh tế của Joo Ho Jin, thì cô được ví như "Cha Mu Hee sống" dù tắt máy quay. Cả hai đang được kỳ vọng là một trong những cặp đôi màn ảnh đẹp nhất năm 2026 với lượng fan lớn ủng hộ "phim giả tình thật".