Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Trần Tinh Húc đã đến lúc tạm biệt vai tổng tài trước khi khán giả thấy nhàm chán?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hai dự án ngôn tình liên tiếp lên sóng đã khiến netizen nhận ra Trần Tinh Húc đang bị đóng khung mình trong các vai tổng tài.

Lâu nay, Trần Tinh Húc vẫn được khen là có ngoại hình và khí chất rất hợp với vai tổng tài. Gương mặt đẹp trai kiểu thư sinh, vóc dáng cao ráo đủ chinh phục được những set đồ sang trọng nhất, thần thái lạnh lùng, có chút kiêu ngạo của một chàng trai biết mình có tất cả.

yet-hi-3.jpg
Trần Tinh Húc rất hợp đóng phim ngôn tình

Và trong hai phim ngôn tình liên tiếp lên sóng thời điểm này, Trần Tinh Húc đều vào vai tổng tài, đều là giám đốc thành đạt, đẹp trai, bên ngoài kiêu hãnh để che giấu những tổn thương bên trong. Đây rõ ràng là kiểu vai sở trường của Trần Tinh Húc, nhưng thành tích lại không khả quan cho lắm.

tinh-yeu-8.jpg
Nhưng hai phim gần đây của anh đều không thành công

Yết Hí không bùng nổ như mong muốn, thậm chí nam thứ Bùi Chẩn còn được chú ý nhiều hơn cả Trần Tinh Húc, có những trích đoạn nam thứ cùng nữ chính Yết Hí được netizen xem và bình luận đông đảo. Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến lên sóng sau Yết Hí, nhưng kết quả xem chừng còn không bằng. Từ lượt xem đến hiệu ứng trên mạng xã hội đều thấp hơn Yết Hí, thậm chí còn vướng tranh cãi về tình tiết phim gượng ép. Chưa kể phim trước đó của Trần Tinh Húc là Đất Xanh Sinh Cú cũng chung cảnh thất bại, càng khiến danh tiếng nam diễn viên bị lung lay.

yet-hi-1.jpg
yet-hi-6.jpg
Tạo hình của Trần Tinh Húc trong Yết Hí
tran-tinh-huc-2.jpg
tran-tinh-huc-6.jpg
Và tạo hình trong Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến không có nhiều khác biệt

Xem Yết Hí lẫn Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến, nhiều khán giả nhận xét Trần Tinh Húc không có thay đổi cả về tạo hình lẫn diễn xuất. Nếu không nhìn bạn diễn nữ, thật khó để xác định Trần Tinh Húc đang ở Yết Hí hay Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến. Chính vì thế mà người hâm mộ cho rằng Trần Tinh Húc nên tìm một kịch bản không phải ngôn tình để thoát khỏi chiếc khung mang tên tổng tài. Chẳng hạn như một dự án phim cổ trang, biết đâu Trần Tinh Húc lại tìm được đỉnh cao như Đông Cung ngày trước.

qc-4358.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Trần Tinh Húc #vai tổng tài #phim ngôn tình #Trần Tinh Húc tổng tài #Yết Hí #Một tình yêu bất ngờ đến

Xem thêm

Cùng chuyên mục