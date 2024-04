Sở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10 công lập: Một số trường giảm chỉ tiêu

HHT - Ngày 17/4, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường THPT công lập và công lập tự chủ năm học 2024-2025.

Năm học 2024-2025, Hà Nội tuyển sinh hơn 77.000 học sinh vào lớp 10 công lập, tổng chỉ tiêu tăng khoảng 1.000 nhưng ở nhiều quận nội thành lại giảm. Chỉ tiêu lớp 10 của 119 trường công lập ở Hà Nội như sau:

So với năm 2023, chỉ tiêu của trường THPT Tây Hồ năm 2024 giảm từ 720 xuống 675, trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm cũng giảm từ 765 xuống 675 so với năm trước. Trường THPT Phạm Hồng Thái tăng 90 chỉ tiêu so với 2023. Tương tự, trường liên cấp Khương Hạ tăng 120 chỉ tiêu (từ 280 chỉ tiêu năm 2023 lên 400 chỉ tiêu vào năm nay).

Dù số lượng chỉ tiêu vào lớp 10 năm nay tăng lên khoảng 1000 chỉ tiêu nhưng có khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng hơn 5.000 so với năm ngoái. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, khoảng 60% học sinh được vào công lập, còn lại vào trường tư, giáo dục thường xuyên và học nghề.

Năm nay, để được giao chỉ tiêu tuyển sinh, các trường ngoài việc phải đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên... còn phải đáp ứng yêu cầu xây dựng cổng đăng ký tuyển sinh trực tuyến, đảm bảo hệ thống hoạt động trong thời gian triển khai tuyển sinh theo quy định của Sở GD&ĐT. Được biết, Hà Nội yêu cầu không để xảy ra tình trạng phụ huynh phải xếp hàng đăng ký tuyển sinh, mua hồ sơ...

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra ngày 8-9/6 với 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, tổng điểm được tính trên hệ số 5 với hai môn Toán, Ngữ văn nhân đôi cộng với điểm môn Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên và hệ song bằng sẽ thi thêm môn tương ứng, vào ngày 10-12/6. Sở sẽ công bố điểm thi chậm nhất vào ngày 2/7 và điểm chuẩn sau đó 4-7 ngày.