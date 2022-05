Sơn Tùng M-TP bị phạt 70 triệu đồng, buộc phải tiêu hủy bản ghi hình There's No One At All

HHT - Nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP bị phạt 70 triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ MV "There's No One At All" trên không gian mạng, đồng thời sẽ phải nộp lại số lợi nhuận thu được từ MV này.

There's No One At All của Sơn Tùng M-TP được ra mắt tối 28/4. Ca khúc được nam ca sĩ viết phần lời hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nội dung MV kể về một chàng trai được nuôi lớn trong cô nhi viện, có tuổi thơ khốn khó. Khi trưởng thành, cậu bé đối mặt với nỗi cô độc trong cuộc sống khi không có gia đình bên cạnh. Cậu bé sống lang bạt, lang thang, gây rối và bị bắt nạt. Ngoài nội dung có phần bi kịch, cảnh nhảy lầu tự tử cuối MV trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Trong bối cảnh có nhiều vụ học sinh nhảy lầu tự tử xảy ra thời gian qua, nhiều phụ huynh lo lắng MV của Sơn Tùng M-TP có thể tác động xấu đến giới trẻ. Một số khác phản ứng rằng MV cổ xúy hành động tiêu cực, suy nghĩ cực đoan.

Ngay sau đó, Cục PTTH & TTĐT (Bộ TT&TT) đã gửi văn bản, yêu cầu YouTube chặn MV này. Về phía Sơn Tùng M-TP, anh đã gửi lời xin lỗi, đồng thời khẳng định gỡ MV There’s No One At All khỏi nền tảng YouTube ở Việt Nam, tuy nhiên nam ca sĩ vẫn phải tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để giải trình.

Hôm nay ngày 5/5, giọng ca gốc Thái Bình đã không có mặt ở trụ sở Bộ VH-TT&DL mà cử đại diện ông Nguyễn Trần Dương - Giám đốc Phát triển và Kinh doanh của công ty M-TP Entertainment đến làm việc theo giấy mời của Thanh tra Bộ. Buổi làm việc diễn ra riêng tư, không có sự xuất hiện của báo chí, truyền thông.

Sau buổi gặp, Chánh thanh tra của Bộ VH-TT&DL, ông Phạm Cao Thái đã cung cấp thông tin tới báo chí: "Sau khi làm việc, thanh tra Bộ đã ra quyết định xử phạt hành chính. Cụ thể, thanh tra quyết định xử phạt với nam ca sĩ Sơn Tùng 70 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 điều 13, Nghị định 38/2021/NĐ-CP. Đại diện của Sơn Tùng đã nhận quyết định xử phạt và chấp hành các quyết định xử lý của thanh tra".

Theo văn bản quyết định xử phạt hành chính đối với MV There's No One At All, Sơn Tùng M-TP phải nộp phạt số tiền là 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hậu quả đề ra yêu cầu phía công ty M-TP Entertainment có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình There's No One At All, nộp lại số lợi thu từ MV, tháo gỡ bản ghi hình There's No One At All dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kĩ thuật số. Điều này đồng nghĩa với việc nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP không thể quảng bá MV tại nước ngoài chứ không chỉ hạn chế người xem ở Việt Nam như nam ca sĩ đã làm.

Linh Lê (tổng hợp)