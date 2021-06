Song Hye Kyo mặc trang phục hững hờ, trẻ trung như gái đôi mươi trên ELLE Singapore

HHT - Xuất hiện trên bìa tạp chí ELLE Singapore số tháng 7, nữ diễn viên đình đám của điện ảnh Hàn Song Hye Kyo khiến cộng đồng fan dậy sóng vì quá trẻ trung xinh đẹp.

Hiếm khi thấy một nghệ sĩ mặc đồ của cả hai nhãn hàng mà người đó cùng làm đại sứ thương hiệu trên cùng một bộ ảnh quảng bá. Thường thì các nhãn hàng xa xỉ chỉ chấp nhận đại sứ thương hiệu của họ mặc duy nhất đồ của nhãn hàng đó trong một bộ ảnh thời trang, thế nhưng rõ ràng vị thế của Song Hye Kyo "không phải dạng vừa", vì trong bộ ảnh trên ELLE Singapore lần này của cô, Song Hye Kyo vừa mặc đồ của Fendi, lại vừa đeo trang sức của Chaumet, hai nhãn hàng xa xỉ mà cô cùng làm đại sứ thương hiệu.

Vào nghề tới nay đã được 25 năm, tên tuổi của Song Hye Kyo chưa từng xuống dốc hay mất đi độ hot, mà dường như tiếng tăm của cô ngày càng tăng lên theo thời gian.

Mặc dù sắp bước vào độ tuổi tứ tuần, Song Hye Kyo vẫn là cái tên được rất nhiều nhãn hàng săn đón, cho dù trong 2 năm vừa qua, cô gần như không có tác phẩm điện ảnh nào. Vậy nhưng mỗi lần xuất hiện, Song Hye Kyo đều khiến giới truyền thông dậy sóng.

Nhan sắc của Song Hye Kyo cũng được đánh giá là gần như “bất biến” với thời gian, xuất hiện trên ELLE Hàn với mái tóc đen xoã vô cùng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, trang phục có phần hờ hững, nữ diễn viên được nhận xét là vô cùng xinh đẹp và trẻ trung, thậm chí lứa diễn viên trẻ bây giờ cũng hiếm người có khí chất như Song Hye Kyo.

Bên cạnh dự án drama dài hơi The Glory đã được Song Hye Kyo xác nhận sẽ tham gia với vai nữ chính, cô cũng vừa chính thức nhận vai diễn trong drama I’m Breaking Up Now của đài SBS. Bộ phim dự định sẽ ra mắt vào khoảng tháng 10 năm nay, nội dung xoay quanh những drama xảy ra trong ngành công nghiệp thời trang.

Như vậy 2021 hứa hẹn là một năm vô cùng bận rộn của Song Hye Kyo. Nếu như The Glory được quay đúng theo lịch trình dự kiến từ nửa cuối 2021 thì Song Hye Kyo sẽ phải quay song song hai bộ phim cùng lúc. Người hâm mộ đang vô cùng háo hức chờ đợi màn comeback dồn dập này của “đại minh tinh châu Á”.