Song Hye Kyo vào vai tâm lý nặng đô trong "The Glory", có thoát mác diễn xuất một màu?

HHT - "Vinh Quang Trong Thù Hận" (The Glory) vẫn chưa lên sóng, nhưng đã nhận được nhiều sự chú ý của khán giả vì sở hữu công thức vàng "biên kịch nổi tiếng + siêu sao". Liên tục bị chỉ trích diễn xuất giậm chân tại chỗ, đơ cứng trong các dự án phim gần đây, liệu vai chính trong "The Glory" có giúp Song Hye Kyo bứt phá?

Vinh Quang Trong Thù Hận (The Glory) sẽ chính thức lên sóng vào ngày 30/12 sắp tới. Trailer chính thức của phim vừa được tung ra nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Do Song Hye Kyo và Lee Do Hyun đóng chính, The Glory được kỳ vọng sẽ khuấy đảo làng phim ảnh Hàn Quốc những ngày cuối cùng của năm 2022.

Tác phẩm này khai thác chủ đạo về vấn nạn bạo lực học đường, xoay quanh nhân vật Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) và kế hoạch trả thù những kẻ từng bắt nạt cô thời cấp Ba. Bộ phim được chấp bút bởi biên kịch Kim Eun Sook, "bàn tay vàng" đã làm nên thành công của nhiều loạt phim truyền hình ăn khách như Hậu duệ Mặt Trời, Goblin, Những Người Thừa Kế…

Những câu thoại của Song Hye Kyo được hé lộ trong teaser và trailer chính thức khiến người xem ám ảnh, rùng mình vì sự bi thương, phẫn nộ. Người hâm mộ được một phen đứng ngồi không yên vì sự xuất hiện lạnh lùng, phẫn uất của nữ thần họ Song. Diễn xuất của Song Hye Kyo trong video "nhá hàng" cho phim cũng trở thành đề tài được cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

Một số cư dân mạng Hàn không tỏ ra mặn mà với The Glory, có bình luận chê bai biểu cảm của Song Hye Kyo vẫn đơ cứng, không cảm xúc như robot. Tuy nhiên, nhiều bình luận phản bác cho rằng còn quá sớm để nhận định diễn xuất của bất cứ diễn viên nào vì phim chưa chính thức lên sóng.

Trước đó, sự nghiệp diễn xuất của Song Hye Kyo gần như đã chững lại vì diễn xuất liên tục bị chê một màu, nhàm chán, đơ cứng trong các vai nữ chính có tạo hình xinh đẹp, sang chảnh, thành đạt. Tính đến hiện tại, Song Hye Kyo đã có hơn 20 năm kinh nghiệm diễn xuất. Nữ diễn viên từng tỏa sáng với nhiều bộ phim như Trái Tim Mùa Thu, Ngôi Nhà Hạnh Phúc… Nhưng kể từ sau thành công của Hậu duệ Mặt Trời, một loạt các dự án phim của cô đều không gây được tiếng vang, khiến khán giả thất vọng.

Nhiều cư dân mạng Hàn Quốc chỉ ra rằng, diễn xuất của Song Hye Kyo đã đi vào lối mòn, không có nhiều sự tiến bộ và cải thiện. Nữ diễn viên cũng nhận thức được vấn đề đang gặp phải trong sự nghiệp, cô từng chia sẻ trong một phỏng vấn: "Các nhân vật chắc hẳn ngày càng trưởng thành khi họ già đi và có nhiều suy tư khi trải qua những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi phải cố gắng thể hiện tốt những khía cạnh đó. Vì vậy, tôi nghĩ diễn xuất ngày càng khó hơn với mình".

Với một phiên bản hoàn toàn mới, một vai diễn gai góc, chịu nhiều tổn thương, mang gánh nặng tâm lý và tàn nhẫn, khác biệt lớn so với các vai diễn trước đây, người hâm mộ kỳ vọng Song Hye Kyo sẽ tạo nên bước đột phá, màn lột xác ngoạn mục trong sự nghiệp.