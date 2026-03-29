Chainsaw Man kết thúc hụt hẫng, đây là 5 anime tương tự để khán giả "chữa lành"

HHTO - Loạt phim anime sau đây có nội dung tương đồng ít nhiều với Chainsaw Man nhưng được đánh giá cao nhờ đoạn kết trọn vẹn.

Sau khi Chainsaw Man bản truyện gốc chính thức khép lại, nhiều độc giả đã bày tỏ sự thất vọng của mình. Sau một loạt những giai đoạn cốt truyện bùng nổ và bất ngờ, đoạn kết mà tác giả Tatsuki Fujimoto mang đến lại được đánh giá chóng vánh, trôi qua như một giấc mơ và bỏ ngỏ nhiều tình tiết. Từ đó, người hâm mộ "bổ sung" Chainsaw Man vào danh sách truyện tranh có cái kết tệ nhất, và muốn giải tỏa căng thẳng bằng những dự án tương tự khác.

Kaiju No. 8

Nếu người hâm mộ Chainsaw Man đang tìm một nhân vật chính gần gũi với Denji, thì Kafka của Kaiju No. 8 chính là lựa chọn hàng đầu. Cả hai đều là chàng trai bình thường, có phần "lầy lội", mang khát khao đơn giản nhưng bị cuốn vào thế giới hỗn loạn, hành động điên cuồng. Phong cách chiến đấu bạo lực, hài hước xen lẫn bi kịch của Kaiju No. 8 cũng rất gần với Chainsaw Man.

Nội dung xoay quanh Kafka Hibino và Mina Ashiro - đôi bạn thời thơ ấu từng mất nhà vì tấn công của những quái vật khổng lồ. Cả hai thề sẽ gia nhập Lực lượng Phòng vệ khi trưởng thành nhưng Kafka thất bại, chỉ làm việc trong đội dọn dẹp xác quái vật. Cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn khi cứu đồng nghiệp khỏi quái vật, vô tình trở thành cá nhân dị biệt có khả năng hóa quái.

Blue Exorcist

Blue Exorcist phù hợp với người hâm mộ thích sự kết hợp giữa yếu tố huyền ảo và hành động trong bối cảnh thế giới hiện đại. Dù chiến đấu cho phe chính nghĩa, nam chính Rin Okumura vẫn bị cô lập vì nguồn gốc quỷ dữ. Tuy nhiên, cậu không bỏ cuộc mà ngày càng mạnh mẽ để một ngày đối đầu trực tiếp với quỷ dữ.

Trong Blue Exorcist, Rin ban đầu chỉ là một thiếu niên rắc rối bình thường cho đến khi bị quỷ tấn công. Cậu và em song sinh Yukio hóa ra là con trai của Satan. Satan muốn Rin trở về thế giới quỷ để cùng chinh phục nhân gian. Sau cái chết của cha nuôi Shiro, Rin quyết định trở thành thầy trừ tà để chống lại định mệnh.

Devilman Crybaby

Dựa trên manga kinh điển của Go Nagai, Devilman Crybaby kể về Akira Fudo bị Amon, một trong những quỷ mạnh nhất nhập thể. Nhờ tâm hồn thuần khiết, Akira kiểm soát được Amon và trở thành "Ngài Quỷ", chiến đấu ngăn chặn quỷ dữ hủy diệt nhân loại.

Loạt phim gây sốc với yếu tố bạo lực cực đoan, máu me và màn "đăng xuất" khó lường trước của nhiều nhân vật quan trọng, nhưng vẫn giữ được sức hút khó rời mắt. Đây được xem là nguồn cảm hứng lớn cho Chainsaw Man với cách kể chuyện hoàn chỉnh cùng phần hình ảnh độc đáo, khó tìm trong di sản phim hoạt hình Nhật Bản hiện nay.

Parasyte: The Maxim

Một trong những anime đưa thể loại kinh dị thân thể trở nên phổ biến phải kể đến Parasyte: The Maxim. Phim đưa người xem theo chân học sinh trung học Shinichi Izumi khi một sinh vật ngoài hành tinh xâm nhập cơ thể cậu. Ký sinh trùng trú ngụ ở cánh tay phải, được Shinichi đặt tên Migi. Hai người (một người, một quái) buộc phải hợp tác để sinh tồn trước những ký sinh trùng khác.

Anime này đầy hành động kịch tính, phát triển nhân vật sâu sắc và xen lẫn những cuộc thảo luận triết lý về bản chất con người, bản năng sinh tồn. Các cuộc đối thoại giữa Shinichi và Migi vừa sâu sắc vừa không hề nhàm chán, giúp người xem nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ. Hiện tại, Parasyte được nhiều khán giả nhắc lại giữa làn sóng chỉ trích cái kết của Chainsaw Man, cho rằng đây là phiên bản hay, sâu sắc và hoàn thiện đúng nghĩa.

Tokyo Ghoul

Tokyo Ghoul được đánh giá là một trong những anime đen tối nhất thập niên 2010, với nhiều cảnh gây ám ảnh. Vượt qua được sự ghê rợn ban đầu, người xem sẽ tìm thấy một câu chuyện xuất sắc cùng dàn nhân vật phức tạp. Tương tự Denji, nam chính Kaneki bị kéo vào thế giới bóng tối và phải đấu tranh để tìm chỗ đứng cho bản thân.

Sau buổi hẹn hò, Ken Kaneki bị "bạn gái", hay đúng hơn là một bóng ma tấn công và suýt chết. Cậu được cấy ghép nội tạng của bóng ma, trở thành sinh vật "nửa này nửa nọ", cần ăn thịt người để sống. Kaneki gia nhập nhóm "đồng điệu" với mình, học cách hòa nhập và hiểu hơn về xã hội ngầm.