Thế giới "ngược" trong Stranger Things dạy cách sống "xuôi" chiều công nghệ

HHT - Không chỉ là "cơn sốt toàn cầu", series phim đình đám của nhà Netflix - Stranger Things còn ẩn chứa trọn bộ “bí kíp sinh tồn” thời 4.0 mà không phải ai cũng nhận ra!

Stranger Things xoay quanh hành trình của một nhóm bạn vô tình bị cuốn vào một cuộc chiến với những sinh vật bí ẩn từ thế giới đảo ngược (the upside down). Nhờ thể loại khoa học viễn tưởng và cốt truyện trinh thám tạo hook và twist mà mỗi tập phim của Stranger Things đều là điểm hút “quạt” cứng. Bộ phim còn hồi sinh loạt trend từ “thời ông bà anh” của teen Mỹ thập niên 80 như: Dùng tai nghe có dây, trang trí phòng với băng cassette, trò chơi điện tử tại các khu trung tâm thương mại (arcade)...

Những thám tử Gen Z truy lùng dấu chân mạng

Cuối năm ngoái, cư dân Threads từng có một phen “bật ngửa” về màn suy luận khiến thám tử Conan cũng phải “gọi bằng điện thoại”. Một công ty agency truyền thông đã công khai tất tật thông tin của một thực tập sinh và chỉ trích cô bạn trên khắp các trang mạng xã hội rồi phát ngôn của nam chính phim Thỏ Ơi!! bỗng bị netizen “đào” lại trong nhóm cộng đồng. Nếu từng là "quạt cứng" của series Stranger Things thì chắc chắn bồ sẽ vội “thoại” ngay: “Cảm giác này thật quen thuộc, hình như ta đã gặp ở đâu rồi…”.

Không phải dejà vu đâu nha mấy ní! Trong mùa 4 tập 2 với tựa đề Vecna’s Curse, những dấu chân thông tin (footprint) cũng được “đào” lên khi nhóm của nhân vật Max lên đường tìm kiếm Eddie đang bỏ trốn vì anh chàng vô tình trở thành đối tượng tình nghi số một cho các rắc rối đang xảy ra ở thị trấn Hawkins. Nhóm “thám tử” nhí sau khi truy vết lịch sử đăng nhập của Eddie từ dữ liệu mạng của cửa hàng phim và trò chơi gia đình (film and family arcade) đã tìm ra vị trí ẩn nấp của cậu bạn.

“Dấu chân mạng” (digital footprint) là những “dấu vết” mà chúng mình để lại khi sử dụng Internet bao gồm thông tin và hình ảnh cá nhân, những trang web từng truy cập, những email đã từng được gửi đi, dòng trạng thái, story đã đăng hay bất kể những gì ta like, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Không chỉ là câu chuyện về Eddie bị stalk (theo dõi lén lút), chúng ta cũng có nỗi lo về những gì mình từng viết trên Facebook “thời trẻ trâu” có thể “phản dame” cực mạnh trong tương lai. Ngay cả khi lướt web trong âm thầm; địa chỉ IP (Internet Protocol) hay các thuật toán A.I vẫn đang cần mẫn ghi lại những hoạt động, tương tác qua lại của ta mà chính ta cũng không hề hay biết.

Những mảnh ghép dữ liệu vô hình này được dùng cho nhiều mục đích khác nhau như giúp các nhãn hàng gợi ý kiểu sản phẩm phù hợp nhất cho bạn… mà đây cũng chính là công cụ để các tội phạm mạng có thể dùng cho các mục đích tinh vi hơn. Để không phải “dính chiêu hai Điêu Thuyền”, bồ có thể thử những tip sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng nhé!

Soi kỹ “hậu trường” trước khi đăng bài Một chiếc vé xem phim, một tờ hóa đơn, hay bảng tên trường/lớp vô tình lọt vào khung hình selfie đều là “mỏ vàng” thông tin cho những kẻ tò mò. Hãy nhớ che mờ hoặc cắt kỹ những chi tiết có chứa địa chỉ, số điện thoại hay thông tin cá nhân trước khi đăng tải lên mạng xã hội. Cẩn trọng với trào lưu khoe tất tần tật Những trend như khoe màn hình chính, hay Q&A về thói quen hằng ngày vô tình có thể khiến kẻ xấu nắm rõ lịch trình sinh hoạt của bồ. Hãy cân nhắc kỹ xem thông tin đó khi ghép lại có tạo ra lỗ hổng bảo mật nào không trước khi đu trend. Tạo tên tài khoản khác nhau cho mỗi nền tảng Điều này giúp cắt đứt thành công dấu chân mạng của bạn. Việc hoạt động ở mỗi nền tảng với tên khác nhau khiến kẻ xấu khó lòng tìm kiếm chính xác “nền văn minh” bạn đang hoạt động vì chắc chắn rằng teen mình hiện nay đều sử dụng ít nhất 3-4 nền tảng mạng xã hội!

Pha trùng sinh có 1-0-2 của board game

Nhắc đến thế giới đảo ngược, chắc chắn hội mọt phim không thể bỏ qua bộ board game huyền thoại xuất hiện xuyên suốt 5 phần phim. Không đơn thuần là “vật dẫn” cho các sự kiện kỳ bí ở thị trấn Hawkins, bộ board game huyền thoại Dungeon & Dragon (D&D) còn là một ký ức đẹp của nhóm bạn Will, Dustin, Mike và Lucas khi cả nhóm từng dành 8 tiếng đồng hồ chỉ để “chọn đúng nền văn minh”.

D&D là game nhập vai: Một người sẽ làm Quản trò để dẫn dắt cốt truyện, các người chơi còn lại sẽ đóng vai các nhân vật (chiến binh, pháp sư...) để phiêu lưu. Thắng bại tại… nhân phẩm vì bồ có thể “cạn phước” vì những viên xí ngầu nhiều mặt sẽ quyết định bồ có được xuất trận hay không.

Chính sự bùng nổ của series phim Stranger Things đã “bơm máu” cho các bộ board game có màn “hồi sinh” cực kỳ ngoạn mục. Sau màn chào sân cực ngầu của CLB Hellfire trong mùa 4, D&D đã đập tan định kiến về những trò chơi bàn cờ lỗi thời để trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng khiến Gen Z rần rần xin “in-tư” gia nhập hội.

Giữa thế giới số, board game bỗng trở thành khu cách ly ghiền điện thoại để bạn “thải độc điện thoại” (digital detox). Đây không chỉ là một trò giải trí mà còn là “lò vi sóng” hâm nóng tình bạn. Thay vì ngồi cạnh nhau nhưng mỗi “mom” một cái điện thoại lướt Tóp Tóp, một ván board game sẽ buộc cả hội phải đặt điện thoại xuống và tương tác trực tiếp. Những màn tranh luận nảy lửa, những cú lừa hay tiếng cười thả ga chính là sợi dây kết nối mà hàng ngàn nút like hay thả tim ảo diệu khó có thể thay thế. Bộ game này đã được Việt hóa và hiện được bán khá phổ biến trên các sàn thương mại điện tử.