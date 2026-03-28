Ánh Dương Của Mẹ: Lại thêm một câu chuyện khiến khán giả rơi lệ suốt cả phim

HHTO - Chỉ nghe tựa đề thôi, chúng ta đã biết đây là một phim về tình mẫu tử. Nhưng Ánh Dương Của Mẹ còn có câu chuyện đặc biệt hơn thế nữa, về những người phụ nữ tưởng rất gai góc hóa ra rất đỗi yếu mềm.

Ánh Dương Của Mẹ (Sunshine Women's Choir) vừa lập kỷ lục ấn tượng tại phòng vé Đài Loan (Trung Quốc) khi trở thành phim điện ảnh nội địa có doanh thu cao nhất lịch sử Đài Loan. Có khởi đầu không mấy ấn tượng, chiếu trong lặng lẽ nhưng nhờ hiệu ứng truyền miệng, bộ phim nhanh chóng bùng nổ trên các trang mạng xã hội và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Ánh Dương Của Mẹ đang gây sốt phòng vé Đài Loan.

Ánh Dương Của Mẹ bắt đầu tại một nhà tù nữ, khi một bé gái được nuôi nấng trong vòng tay ấm áp của bốn nữ tù nhân mang nhiều uẩn ức cùng quá khứ tổn thương. Mọi trật tự bị xáo trộn khi một tù nhân mới có tính cách nổi loạn được chuyển vào phòng giam này, gây ra những xung đột nảy lửa. Tuy nhiên, chính sự ngây thơ và nụ cười của cô bé Vân Hy đã dần xóa tan mọi rào cản, gắn kết những con người hoàn toàn xa lạ thành một gia đình đặc biệt.

Bước ngoặt lớn xảy ra khi Vân Hy bất ngờ nhận chẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp về mắt, đe dọa sẽ cướp đi thị lực vĩnh viễn. Để dành tặng em một kỷ niệm cuối cùng trọn vẹn, những người mẹ đặc biệt đã đưa ra một quyết định táo bạo: Thành lập một dàn hợp xướng ngay sau song sắt nhà tù, nỗ lực dùng âm nhạc để lưu giữ lại những hình ảnh và thanh âm rực rỡ nhất cho đứa trẻ trước ngày chia ly.

Cô bé Vân Hy chính là ánh nắng của nhà tù nữ.

Khai thác câu chuyện về tình mẫu tử, tình bạn và tình người, bộ phim khéo léo đan xen giữa những phân đoạn cảm động, nốt nhạc chữa lành và chất liệu hài hước vô cùng duyên dáng. Ánh Dương Của Mẹ cũng mang đến những thông điệp ý nghĩa thông qua hành trình chuộc lỗi của những con người từng lầm lỡ. Bởi trong cuộc đời này, ai cũng có lòng hướng thiện, ai cũng muốn được yêu thương.