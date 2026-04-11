Stylist của UPRIZE vướng tranh luận vì chia sẻ tư liệu hậu trường, chính chủ nói gì?

HHTO - Stylist Pông Chuẩn đã có phản hồi được nhiều netizen "thả tim" sau khi cô bất ngờ nhận về tranh luận trái chiều từ việc chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường của nhóm UPRIZE.

Mới đây, stylist Pông Chuẩn - người đang đồng hành cùng UPRIZE - bất ngờ nhận về tranh luận khi bị một tài khoản chỉ trích cô "không tôn trọng sự riêng tư của nghệ sĩ". Ý kiến này xuất phát từ việc Pông Chuẩn thường chia sẻ các khoảnh khắc hậu trường, đời thường của nhóm trên nền tảng cá nhân.

Ý kiến này cũng cho rằng trong môi trường giải trí chuyên nghiệp, đặc biệt là K-Pop, các vị trí như stylist, make-up artist hay nhiếp ảnh gia luôn đặt yếu tố bảo mật và tôn trọng đời sống riêng tư của nghệ sĩ lên hàng đầu. Theo quan điểm này, việc chia sẻ quá nhiều tư liệu hậu trường có thể trở thành "tài nguyên" để anti-fan khai thác.

Pông Chuẩn thẳng thắn ghi nhận ý kiến phản hồi về cách làm việc của mình.

Trước tranh luận này, Pông Chuẩn đã trực tiếp lên tiếng. Cô khẳng định luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng tải bất kỳ nội dung nào, đồng thời nhấn mạnh khối lượng công việc thực tế của ê-kíp còn nhiều hơn những gì được chia sẻ. Nữ stylist cho biết cô không chỉ làm việc với riêng UPRIZE mà còn hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác, và ở tất cả các dự án, sự tôn trọng vẫn luôn là nguyên tắc hàng đầu.

Đa số người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ với cách làm việc của Pông Chuẩn. Nhiều khán giả cho rằng chính những tư liệu hậu trường này đã giúp UPRIZE xây dựng hình ảnh gần gũi, thân thiện hơn trong mắt công chúng. Tương tác giữa stylist và các thành viên cũng được nhận xét là thoải mái và chân thật, thay vì giữ khoảng cách cứng nhắc như mối quan hệ công việc thông thường.

Nữ stylist được khán giả nhận xét luôn tâm huyết với các nghệ sĩ trẻ. Nguồn: @pongchuan.

Không ít ý kiến cũng nhấn mạnh rằng, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề - từ thời nhóm nhạc 365daband - stylist Pông Chuẩn đủ hiểu ranh giới giữa việc chia sẻ và xâm phạm riêng tư. Những nội dung cô đăng tải, dù mang màu sắc đời thường, vẫn được chọn lọc đồng thời góp phần khắc họa hình ảnh các thành viên UPRIZE là những nghệ sĩ trẻ chăm chỉ, lễ phép và giữ thái độ chuyên nghiệp khi làm việc.

Stylist Pông Chuẩn cộng tác với nhiều nghệ sĩ trong showbiz. Ảnh: FBNV.

Pông Chuẩn, tên thật Đỗ Thanh Hoa, là stylist, Fashion Director và người mẫu quen mặt trong giới thời trang Việt. Cô từng lọt Top 4 Vietnam’s Next Top Model 2011, được đánh giá cao về tư duy hình ảnh và từng đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ lớn. Hiện tại, cô tiếp tục hoạt động tích cực trong vai trò định hình phong cách cho các dự án thời trang và giải trí, trong đó có UPRIZE - nhóm nhạc nam đang chuẩn bị debut.