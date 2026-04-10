Dàn Tân Binh Thăng Cấp lột xác sau 1 năm: Không nhận ra Phúc Nguyên, WONBI

HHTO - Từ những gương mặt còn non nớt bước vào "Tân Binh Toàn Năng", sau 1 năm, thế hệ tân binh bước ra từ chương trình đang dần định hình vị trí, với những thay đổi khiến khán giả bất ngờ.

Sau 1 năm kể từ giai đoạn Project 100% của Tân Binh Toàn Năng (TBTN), những gương mặt từng gây chú ý ngày nào đã có bước chuyển mình rõ rệt. Từ Top 30 đến các thí sinh bước vào cuộc đấu "sống còn" chính thức, mỗi người đều đang dần tìm được vị trí riêng. Nếu 7 thành viên UPRIZE tạo dấu ấn bằng hành trình hoạt động nhóm bài bản, thì 4 chàng trai "4WARD" (trước đó là "UPD4TE" - cách gọi vui của fan) lựa chọn con đường solo cũng bắt đầu gặt hái những thành công nhất định.

Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất đến từ ngoại hình và phong thái. Với sự đồng hành của ê-kíp chuyên nghiệp, các tân binh được định hướng rõ ràng về hình tượng, từ kiểu tóc, make-up đến trang phục. Không ít khán giả khi nhìn lại hình ảnh 1 năm trước thậm chí không nhận ra những chàng trai từng mang nét ngây ngô, vụng về ngày đầu.

Ôn lại hình ảnh 11 Tân Binh Thăng Cấp ngày casting khiến khán giả không khỏi bồi hồi. Ảnh: TBTN.

Phúc Nguyên, WONBI là hai tân binh có sự "lột xác" rõ rệt. Ảnh: TBTN, FBNV.

Sau chiến thắng tại Tân Binh Toàn Năng, UPRIZE chính thức lộ diện với 7 thành viên gồm Cường Bạch (BEX), Phúc Nguyên (PN), Lâm Anh (LAVM), Đức Duy (O.D), Minh Quân (WONBI), Duy Lân (DYLAN) và Long Hoàng (LEON). Được đào tạo theo quy trình chuẩn quốc tế kéo dài hơn 9 tháng, nhóm nhanh chóng được kỳ vọng trở thành làn gió mới của V-Pop.

Ngay từ đầu năm 2026, UPRIZE đã bắt đầu hành trình định hình màu sắc riêng thông qua việc tham gia nhiều chương trình, biểu diễn trên các sân khấu lớn dù chưa chính thức debut.

Theo kế hoạch, nhóm sẽ quay trở lại các khóa đào tạo chuyên sâu trong tháng 4, đồng thời thực hiện 2 lịch trình ghi hình dài ngày ở nước ngoài. Điều này cũng khiến thời điểm debut được điều chỉnh sang tháng 6/2026, thay vì tháng 4 như dự kiến ban đầu.

Trong năm nay, UPRIZE đặt mục tiêu phát hành 2 album, triển khai chuỗi hoạt động quảng bá gồm fansign, showcase, school tour tại các trường đại học, đồng thời hướng tới một concert quy mô hơn 10.000 khán giả vào Quý 3 hoặc Quý 4. Bên cạnh đó, kế hoạch hợp tác với nghệ sĩ quốc tế cũng được hé lộ, cho thấy tham vọng mở rộng thị trường của nhóm.

Người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng vào hành trình sắp tới của 7 chàng trai. Ảnh: UPRIZE.

Bên cạnh đó, 4 tân binh lựa chọn hướng đi độc lập gồm Hồ Đông Quan, SWAN, Thái Lê Minh Hiếu và lighT cũng đang từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân. SWAN đã ra mắt MV có lẽ, đánh dấu bước chuyển mình từ một tân binh sang nghệ sĩ độc lập.

Hồ Đông Quan trở lại với MV Ngày Đẹp Trời Mà Em Không Tới, mở màn cho chuỗi sản phẩm âm nhạc dự kiến phát hành trong tháng 4. Trong khi đó, Thái Lê Minh Hiếu và lighT cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị cho các dự án riêng, hứa hẹn mang đến những màu sắc mới trong thời gian tới.

4 nghệ sĩ độc lập cũng khẳng định bản thân với những màu sắc riêng. Ảnh: TBTN.

Một năm chưa phải quãng thời gian dài nhưng đủ để thấy rõ sự "lột xác" của thế hệ tân binh V-Pop. Từ những gương mặt còn nhiều bỡ ngỡ, họ đang dần thích ứng với lịch trình hoạt động chuyên nghiệp, mỗi người một hướng đi nhưng cùng cho thấy tiềm năng phát triển đáng kỳ vọng tại thị trường âm nhạc Việt.