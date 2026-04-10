"F4 nam thần" phim Việt: Ma Ran Đô lập kỳ tích, ai đóng nhiều phim trăm tỷ nhất?

Trên mạng xã hội gần đây, khán giả liên tục gọi tên những sao nam sau đây trong hàng ngũ "F4 mỹ nam điện ảnh" của Việt Nam. Không chỉ đều thuộc lứa 9X, các diễn viên nam này đang có thành tích nổi bật về sự nghiệp, sở hữu vẻ ngoài thu hút cùng khả năng diễn xuất dần chín muồi qua thời gian.

Trần Ngọc Vàng

Hành trình chinh phục điện ảnh của Trần Ngọc Vàng đã trải qua hơn nửa thập kỷ, song cũng là con đường "chông gai" nhất trong dàn mỹ nam. Từ phim đầu tay Người Cần Quên Phải Nhớ của đạo diễn Dustin Nguyễn, sang các dự án như Người Mặt Trời hay phim Tết Yêu Nhầm Bạn Thân, nam diễn viên vẫn chưa tìm thấy điểm sáng cho mình.

Phải đến năm 2025, Trần Ngọc Vàng mới bắt đầu gây chú ý hơn khi tham gia phim trăm tỷ Tử Chiến Trên Không và hiện tại là phim truyền hình Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Trong thời gian tới, Heo 5 Móng sẽ là cột mốc tiếp theo được dự đoán giúp Trần Ngọc Vàng ghi điểm với khán giả, khi anh tham gia một dự án kinh dị tâm linh, mang màu sắc bản địa Việt Nam vốn đang thịnh hành ở điện ảnh Việt những năm gần đây.

Võ Điền Gia Huy

Từ những ngày đầu gây chú ý trong Thưa Mẹ Con Đi - đóng cặp cùng Lãnh Thanh, Võ Điền Gia Huy được truyền thông liên tục dự đoán sẽ sớm trở thành "chàng thơ" mới của điện ảnh Việt. Tuy vậy, hành trình của sao nam này cũng tương tự Trần Ngọc Vàng - nỗ lực nhiều nhưng chưa "hái quả ngọt".

Trong những năm trở lại đây, anh bắt đầu ghi dấu ấn trong các dự án kinh dị như Tiệm Ăn Của Quỷ, Kẻ Ăn Hồn... và thủ vai tên cướp máy bay trong Tử Chiến Trên Không. Ngoài ra, việc Võ Điền Gia Huy từng được Trấn Thành nhắm đến cho vai Kim trong phim Thỏ Ơi!! cũng là "bàn đạp" để anh khẳng định khả năng của mình. Kết quả, dự án truyền hình Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay lại là "chất xúc tác" để danh tiếng của anh chính thức bùng nổ với khán giả.

Ma Ran Đô

Là tân binh trong danh sách 4 mỹ nam được gọi tên, Ma Ran Đô lại có khởi đầu ấn tượng hơn cả. Bắt đầu với vai nam chính đầu tay trong Nụ Hôn Bạc Tỷ, anh chàng "giữ chuỗi" các dự án trăm tỷ xuyên suốt cả năm 2025, trở thành một trong hai diễn viên hiếm hoi của điện ảnh Việt đóng trong 3 phim trăm tỷ cùng một năm (bên cạnh Quang Tuấn), cũng như là tân binh có phim Tết đóng chính đầu tay đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay.

Thành công kế tiếp của Tử Chiến Trên Không và Truy Tìm Long Diên Hương giúp Ma Ran Đô trở thành gương mặt sáng giá dù là với hình tượng hài hước, lãng mạn hay hành động. Trong thời gian tới, nam diễn viên đang được đồn đoán sẽ đóng cặp với Tăng Thanh Hà trong siêu phẩm Hoàng Hậu Cuối Cùng, vào vai Vua Bảo Đại.

Quốc Anh

Trong nhóm "F4 nam thần" này, Quốc Anh được xem là cái tên có thành tích khả quan nhất. Nam diễn viên tham gia nhiều dự án trăm tỷ hơn 3 cái tên còn lại, trong đó thể hiện vai chính và được khán giả yêu thích. Bắt đầu từ Trạng Quỳnh, sao nam sinh năm 1998 có chuỗi thành tích trăm tỷ ấn tượng, từ Bộ Tứ Báo Thủ (hạng 7 doanh thu phim Việt mọi thời đại), Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu (hạng 10 doanh thu phim Việt mọi thời đại), và gần đây nhất là Thỏ Ơi!! (hạng 5 doanh thu phim Việt cao nhất mọi thời đại).

Việc góp mặt nhiều lần trong danh sách 10 phim Việt ăn khách nhất dễ dàng giúp Quốc Anh trở thành cái tên được săn đón. Trong thời gian tới, màn trở lại của nam diễn viên được dự đoán sẽ tiếp tục gây tiếng vang, dù là ở màn ảnh rộng hay truyền hình.