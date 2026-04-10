Jun Phạm dừng phát hành MV Truth Or Dare, cộng đồng Carrot phản ứng ra sao?

HHTO - Sau gần 2 tuần ra mắt, Jun Phạm quyết định ngừng phát hành MV Truth Or Dare sau khi nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Tối 9/4/2026, phía công ty quản lý của Jun Phạm chính thức thông báo ngừng phát hành MV Truth Or Dare trên các nền tảng trực tuyến, sau khi sản phẩm tạo ra nhiều luồng tranh luận trái chiều liên quan đến một số chi tiết, hình ảnh.

Theo đại diện ê-kíp, dù toàn bộ bối cảnh và hình ảnh trong MV đều được xây dựng với dụng ý nghệ thuật riêng, đơn vị sản xuất vẫn lựa chọn tôn trọng cảm nhận của công chúng và khẳng định không có chủ đích đi ngược lại các giá trị cộng đồng. Song song với việc gỡ bỏ sản phẩm, phía ê-kíp cho biết sẽ phối hợp với Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM để thực hiện các quy trình thẩm định theo quy định.

Đại diện đơn vị quản lý nhấn mạnh đây là quyết định xuất phát từ chính mong muốn của nam nghệ sĩ cùng ê-kíp, với mục tiêu dung hòa giữa sáng tạo cá nhân và sự đồng thuận từ khán giả.

"Việc chủ động ngừng phát hành MV cũng là cách chúng tôi thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình thẩm định đang diễn ra của cơ quan quản lý. Việc dừng lại hành trình của MV "Truth or Dare" tại thời điểm này cho phép chúng tôi tập trung tối đa vào việc kiến tạo những giá trị mới phù hợp với định hướng phát triển dài hạn".

Trước động thái này, cộng đồng Carrot (tên gọi người hâm mộ của Jun Phạm) kêu gọi giữ thái độ bình tĩnh trong thời gian chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Nhiều ý kiến cho rằng, thay vì xoáy vào tranh cãi, khán giả có thể chuyển hướng ủng hộ các hoạt động và dự án khác của nghệ sĩ, cũng như tiếp tục stream ca khúc trên các nền tảng khác.

Truth Or Dare được Jun Phạm phát hành vào tối 28/3, do chính anh chấp bút, Monotape sản xuất và "Anh tài" Kiên Ứng đảm nhận phần hình ảnh. Đây được xem là nỗ lực làm mới bản thân của nghệ sĩ 9X với màu sắc trẻ trung, táo bạo hơn so với hình ảnh trước đó. Chia sẻ về định hướng thử nghiệm này, Jun Phạm từng nói: "Với tôi, đây chỉ là một concept, không phải một câu chuyện đời thực. Và là một nghệ sĩ với nhiều vai trò, tôi sẽ luôn tiếp tục khám phá nhiều màu sắc khác của mình trong tương lai".