Bước Chân Vào Đời: Quỳnh Kool lên tiếng bảo vệ nhân vật khi bị chê quá nhiều

Ảnh: FBNV
HHTO - Trước rất nhiều lời phàn nàn, chê trách của khán giả về nữ chính Thương - phim Bước Chân Vào Đời, Quỳnh Kool quyết định lên tiếng bảo vệ nhân vật mà cô đang thể hiện.

Trước đây, Quỳnh Kool đã nhiều lần ghi điểm khi vào vai cô gái nhà nghèo mạnh mẽ nghị lực, thậm chí còn giành giải Cánh Diều Vàng hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc mảng phim truyền hình. Nên chẳng ai ngờ được cũng lại đóng vai con nhà nghèo, nhưng Quỳnh Kool lại bị chê trách khá nhiều trong phim Bước Chân Vào Đời.

quynh-kool-3.jpg
Khán giả cho rằng vai Thương khóc quá nhiều gây mệt mỏi.

Khán giả phàn nàn rằng vai Thương chưa thấy nghị lực vượt qua khó khăn ở đâu mà chỉ biết khóc. Khi em trai gây chuyện, Thương khóc. Khi bị mẹ của người yêu coi thường, cô cũng khóc. Đến khi quyết tâm chia tay bạn trai vì cách biệt hoàn cảnh quá lớn, Thương khóc nhiều hơn, rầu rĩ từ nhà đến chỗ làm.

Việc nữ chính mặt mày ủ dột, khóc suốt khiến khán giả mệt mỏi, mọi người cho rằng một cô gái mồ côi, phải làm trụ cột gia đình lẽ ra cần xác định tập trung cho công việc, chăm chỉ kiếm tiền lo cho em cho bà chứ không phải mất quá nhiều thời gian tâm trí cho chuyện tình cảm.

quynh-kool-4.jpg
quynh-kool-6.jpg
Quỳnh Kool lên tiếng thanh minh cho nhân vật.

Chắc hẳn Quỳnh Kool cũng theo dõi hết những nhận xét của khán giả nên cô đã lên tiếng giãi bày cho nhân vật của mình. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải một số bình luận đồng cảm, chia sẻ với hoàn cảnh của Thương, cho rằng nhân vật cần phải trải qua nhiều tổn thương, va vấp mới có thể trưởng thành.

Quỳnh Kool cũng cho rằng kịch bản phim không xây dựng nữ chính hoàn hảo, Thương không phải nữ cường mạnh mẽ mà chỉ đang trên đường tìm kiếm chính mình và học cách Bước Chân Vào Đời.

manh-truong-4.jpg
manh-truong-1.jpg
Khán giả đang chờ đợi Thương thay đổi.

Giờ thì khán giả đang chờ xem Thương sẽ thay đổi thế nào sau khi chia tay mối tình đầu. Mọi người đều hy vọng biên kịch sẽ để Thương mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn, có được mọi thứ dựa vào chính khả năng của cô chứ không phải nhờ một chàng trai khác liên tục giúp đỡ.

qc.jpg
