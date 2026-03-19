Hiếm thấy nàng hậu Việt nào chịu chơi cỡ này: Để mặt mộc hoàn toàn trên phim

HHTO - Để mặt mộc đóng phim truyền hình đã là chuyện ít thấy, nàng hậu này còn không hề trang điểm khi lên phim điện ảnh còn gây choáng hơn.

Khi trailer phim tình cảm Hẹn Em Ngày Nhật Thực xuất xưởng, rất nhiều người thắc mắc sao Hoa hậu Thiên Ân nhìn kém sắc hơn bình thường. Nàng hậu không còn xinh đẹp rực rỡ như các phim trước đó, thậm chí có những cảnh còn nhạt nhòa hơn cả nữ phụ đứng bên cạnh.

Hóa ra đó là chủ đích của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Anh đã yêu cầu Thiên Ân để mặt mộc hoàn toàn khi quay phim, để nhân vật cô đóng thật mộc mạc, chân chất đúng như những gì mọi người hình dung về một cô gái sống ở vùng quê nghèo những năm 1990.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn tiết lộ, đôi khi, nàng hậu lén dán mí mắt cho mắt to hơn, kẻ lông mày để gương mặt có điểm nhấn nhưng khi ra trường quay, Thiên Ân đều bị đạo diễn bắt tháo bỏ.

Dù để mặt mộc, Thiên Ân vẫn rất xinh xắn với đường nét cân đối, làn da mịn màng. Ngay cả ở những cảnh quay cận, nàng hậu vẫn khiến người xem bất ngờ với làn da căng bóng đều màu, lỗ chân lông nhỏ xíu, gần như không có khuyết điểm.

Thường thì các nữ diễn viên luôn trang điểm kỹ để lên hình, đặc biệt là khi quay phim điện ảnh nơi gương mặt của họ sẽ phóng to hết cỡ trên màn hình lớn và rất dễ lộ nhược điểm. Ấy vậy mà Thiên Ân vẫn đồng ý để mặt mộc, dù nhìn kém rạng rỡ hơn.

Trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực, nàng hậu đóng vai Thiên Ân, cô gái có chuyện tình trong veo ngọt ngào với chàng thợ điện An Thiên từ nơi xa chuyển tới. Tình cảm của hai người càng bền chặt, mẹ của Thiên Ân càng ra sức phản đối. Nếu như An Thiên dường như muốn buông tay để bạn gái không phải đối đầu với mẹ thì Thiên Ân lại nhất quyết bảo vệ mối tình đầu.