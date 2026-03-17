Loạt ảnh cưới chụp ở châu Âu lần đầu được công bố của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

HHTO - Mới đây, loạt ảnh cưới được Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng là doanh nhân Viết Vương chụp ở châu Âu một lần nữa được hé lộ thêm. Cô dâu Đỗ Thị Hà diện mẫu váy cưới cầu kỳ, xinh đẹp rạng ngời bên chồng.

Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương nhận về tới 99% bình luận tích cực, trở thành đám cưới trong mơ của không ít cô gái. Chồng doanh nhân của nàng hậu chi rất nhiều tiền để mang đến một đám cưới chỉn chu, xứng tầm với danh tiếng của cả cô dâu và chú rể. Thời điểm đám cưới diễn ra, netizen háo hức "ăn cưới online" với vô vàn lời chúc phúc, khiến cho cô dâu và chú rể đều vô cùng cảm kích.

Mới đây, loạt ảnh cưới lần đầu được công bố của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng chụp tại châu Âu lại khiến netizen trầm trồ không ngớt. Cô dâu Đỗ Thị Hà diện một thiết kế váy cưới chưa từng được chia sẻ trước đây, khoe vai trần và xương quai xanh tuyệt đẹp.

Mẫu váy cầu kỳ, tinh xảo, đẹp như những hình ảnh lấy từ tạp chí váy cưới.

Hiện nay, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng, doanh nhân Nguyễn Viết Vương, đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân khá kín đáo. Sau khi kết hôn, nàng hậu hạn chế các hoạt động showbiz và tạm dừng nhiều công việc kinh doanh để dành thời gian cho gia đình. Hai vợ chồng thỉnh thoảng xuất hiện trong các hoạt động thiện nguyện. Cuộc sống của họ được nhiều người nhận xét là nhẹ nhàng, riêng tư và tập trung vào gia đình.