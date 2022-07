Suốt nhiều năm không nổi, hai nam diễn viên bất ngờ được chú ý nhờ "Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo"

HHT - Mặc dù đã tham gia nhiều phim, nhưng phải đến "Extraordinary Attorney Woo" thì Kang Tae Oh và Kang Ki Young mới được khán giả chú ý nhiều hơn.

Những ngày gần đây, Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo (Extraordinary Attorney Woo) đang là bộ phim truyền hình gây sốt, khi thành công thu hút sự chú ý của khán giả. Nếu như Park Eun Bin nhận được "bão like" nhờ hóa thân xuất sắc vào vai nữ luật sư Woo Young Woo mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ thì hai nam diễn viên Kang Tae Oh và Kang Ki Young cũng được yêu thích không kém.

Kang Tae Oh

Trong phim, Kang Tae Oh vào vai Lee Joon Ho, một chàng trai với tính cách hòa nhã, ấm áp đã giúp đỡ Woo Young Woo (Park Eun Bin) ngay từ ngày đầu tiên đến văn phòng luật làm việc. Joon Ho không chỉ ở bên cạnh giúp đỡ Young Woo, mà còn mở lòng và luôn kiên nhẫn lắng nghe cô tâm sự. Bởi vì mắc phải chứng rối loạn phổ tự kỷ mà Woo Young Woo có rất ít bạn và ít người chịu lắng nghe mình.

Nhờ hóa thân vào vai một chàng trai đầy ấm áp, thân thiện cùng ngoại hình điển trai, cộng thêm sức hút mạnh mẽ của bộ phim đã giúp Kang Tae Oh có sự trở lại thành công hơn mong đợi. Chưa kể, phản ứng hóa học đầy ngọt ngào của Kang Tae Oh và Park Eun Bin cũng là một trong những điểm cộng trong mắt khán giả.

Trước đó, Kang Tae Oh từng đảm nhận rất nhiều vai diễn cả chính lẫn phụ trong các bộ phim như Tuổi Thanh Xuân, Doom At Your Service, Thirty Nine, Tale Of Nokdu... nhưng dường như sự nghiệp của nam diễn viên không có nhiều dấu ấn đặc biệt. Kang Tae Oh cũng từng được biết đến nhiều tại Việt Nam, nhờ tham gia vào loạt phim hợp tác Việt - Hàn mang tên Tuổi Thanh Xuân, đóng cùng nữ diễn viên Nhã Phương.

Kang Ki Young

Trong Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, một nhân vật nữa cũng góp phần tạo nên những tình tiết thú vị cho bộ phim là Jung Myung Seok do Kang Ki Young thủ vai. Jung Myung Seok là một trong những luật sư hàng đầu tại công ty luật Hanbada và cũng là cấp trên trực tiếp của Woo Young Woo.

Ban đầu, khán giả cứ ngỡ nhân vật Jung Myung Seok sẽ là một trong những người mang lại rắc rối cho Woo Young Woo nhưng anh lại chính là người công nhận tài năng của cô, đồng thời luôn bên cạnh bảo vệ cấp dưới của mình, cố gắng giúp Woo Young Woo có được sự công nhận của mọi người.

Ở những bộ phim trước đó, Kang Ki Young thường được biết đến nhiều bởi những vai diễn nhằm mang lại tiếng cười cho khán giả như các vai trong Thư Ký Kim Sao Thế, Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo,... Vì thế trong Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, Kang Ki Young đã khiến khán giả hoàn toàn bất ngờ khi hóa thân vào nhân vật cấp trên nghiêm túc, điềm đạm và hơn hết là vô cùng lịch thiệp, phong độ.