Tạm biệt "chị đẹp" Song Hye Kyo, Lee Do Hyun tham gia phim mới toàn mỹ nam

HHT - Sau "The Glory", Lee Do Hyun có thể sẽ đóng cùng với dàn mỹ nam Seo In Guk, Kim Jae Wook, Lee Jae Wook… trong bộ phim truyền hình chuyển thể từ webtoon "Death's Game".

Sau vai nam chính trong The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) cùng với Song Hye Kyo, nam diễn viên Lee Do Hyun đang cân nhắc tham gia một bộ phim truyền hình khác.

Có thông tin cho rằng Lee Do Hyun đang được mời xuất hiện trong bộ phim truyền hình mang tên Death's Game. Công ty quản lý đã xác nhận rằng nam diễn viên quả thực đã nhận được lời đề nghị xuất hiện trong phim nhờ mối quan hệ của anh với đạo diễn. Ông chính là đạo diễn của 18 Again, một phim truyền hình thành công với Lee Do Hyun thủ vai nam chính.

Lee Do Hyun được cho là đang tích cực xem xét lời đề nghị này. Nếu anh chấp nhận tham gia dự án, đây sẽ là lần đầu tiên Lee Do Hyun đóng cùng với ca sĩ kiêm diễn viên Seo In Guk, người sẽ dẫn dắt bộ phim sắp tới. Nội dung Death's Game được xây dựng dựa trên một webtoon nổi tiếng kể về câu chuyện của một người đàn ông có cơ hội sống lại sau khi đối mặt với cái chết. Được biết, Seo In Guk sẽ đảm nhận vai này.

Dàn diễn viên của Death’s Game khiến khán giả phải choáng ngợp bởi sự góp mặt đông đảo của nhiều mỹ nam. Ngoài Seo In Guk, Lee Do Hyun, Death’s Game còn được cho là đã “rủ rê” Kim Jae Wook (Her Private Life), Lee Jae Wook (Alchemy of Souls), Choi Siwon (Super Junior)...

Bên cạnh dàn mỹ nam sáng chói, Death’s Game còn bổ sung hai “bóng hồng” nổi bật là Park So Dam (Parasite) và Go Yoon Jung (Alchemy of Souls). Được biết, Park So Dam sẽ đóng vai Thần Chết, một nhân vật bí ẩn, là người trừng phạt nhân vật nam chính giữa sự sống và cái chết.

Trong lúc chờ đợi thông tin về Death’s Game được xác nhận chính thức, Lee Do Hyun cũng sẽ quay trở lại màn ảnh nhỏ, rất sớm - ngay tháng Tư tới với The Good Bad Mother. Bộ phim sẽ kể về câu chuyện tình mẹ con đầy cảm động. Đó là hành trình của một người phụ nữ phải chăm sóc đứa con trai trưởng thành của mình khi anh bất ngờ gặp tai nạn và bộ não trở về một đứa trẻ 7 tuổi.

Trong phim, Lee Do Hyun sẽ vào vai một công tố viên và hợp tác với nữ diễn viên kỳ cựu Ra Mi Ran. The Good Bad Mother sẽ bắt đầu lên sóng từ ngày 26/4, khán giả quốc tế có thể thưởng thức trên Netflix.