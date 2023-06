Tấm vé thông hành đến "The Eras Tour" của Taylor Swift: Khoản đầu tư đáng tiền nhất!

HHT - Báo chí Mỹ từng so sánh tỷ lệ đặt vé thành công concert của Taylor Swift trên trang Ticketmaster với tỷ lệ trúng tuyển vào Đại học Harvard. So với 5% cơ hội được Harvard nhận, bạn chỉ có 2% cơ hội được gặp Taylor Swift trực tiếp.

Hành trình săn vé khó ơi là khó!

Mình may mắn đi du học Mỹ đúng thời điểm Taylor Swift thực hiện chuyến lưu diễn The Eras Tour vòng quanh nước Mỹ, cũng như phát hành album thứ 10 Midnights. 15 năm hâm mộ Taylor Swift, tham gia một show diễn của Taylor Swift luôn nằm trong wishlist của mình. Rất khó để trông đợi Taylor Swift tổ chức show ở châu Á - và chắc chắn cuộc chiến giành vé ở châu Á cũng rất căng thẳng. Chính vì vậy, khi thấy Taylor Swift tổ chức tour ở Mỹ, mình quyết định phải có được một tấm vé bằng mọi giá.

Tất nhiên, “bằng mọi giá” chỉ là cách nói phóng đại vì vé concert của Taylor Swift không hề rẻ. Cách tốt nhất và rẻ nhất để có được vé là mua trực tiếp qua hệ thống bán vé. Quy trình cũng rất phức tạp, vé sẽ được ưu tiên bán trước cho những người hâm mộ đã được xác thực (verified fan). Để được vào nhóm này, bạn sẽ phải đăng ký từ sớm và trông chờ vào may mắn của bản thân. Sau khi được xác thực, bạn sẽ tiếp tục xếp hàng chờ cùng vài triệu người muốn mua vé khác.

Báo chí Mỹ đã nói rất nhiều về cái ngày hàng triệu người “hỗn chiến” trên website của Ticketmaster để có được tấm vé của Taylor Swift. Mình phải thấy bản thân cực kì may mắn vì đã mua được 2 chiếc vé với mức giá khoảng 5,5 triệu đồng/vé ở vị trí không thể tốt hơn trong tầm giá. 5,5 triệu ấy là một trong những khoản đầu tư đáng tiền nhất mình từng chi trong cuộc đời.

Lên đường đi gặp Taylor Swift thôi!

Vé mua từ tháng 11/2022, đến tháng 5/2023 show mới diễn ra. Mình đã chờ suốt 6 tháng trong khấp khởi, nghĩ rằng nếu phải chờ một năm cũng được. Vì địa điểm tổ chức hòa nhạc khá gần với thành phố đang sinh sống nên mình quyết định di chuyển bằng tàu.

Một cuộc chiến khác cam go không kém cuộc chiến mua vé xem show là cuộc chiến mua vé tàu. Vì chương trình kết thúc khá muộn nên hãng tàu quyết định mở thêm một chuyến tàu đêm chiều về chỉ để phục vụ người hâm mộ Taylor Swift. Như đã dùng hết “voucher may mắn” ở lần đặt vé trước, mình thua ở cuộc đua này - vé tàu bán hết trong vòng 60 giây.

Mình tặc lưỡi, “Thôi cứ đi xem đã, chiều về tính sau”. Lúc đó mình thậm chí còn nghĩ, khéo “cắm trại” ở ngoài sân vận động rồi chờ tàu buổi sáng. Ấy vậy mà ước tính đã có khoảng 60.000 người cùng mình tham dự đêm diễn đầu tiên ở sân vận động Gilette, bang Massachussetts vào tối 16/5, tương đương với khoảng 15.000 - 20.000 chiếc xe ô tô đậu bên ngoài. Việc bắt một chiếc Uber chiều về rất khó và giá có thể ngang một chiếc vé xem show.

Concert mở màn lúc 18:30 với phần trình diễn của các ca sĩ khách mời và 20:00 là lúc Taylor Swift bắt đầu diễn. Tuy nhiên, đa phần người hâm mộ đã túc trực từ sớm để xếp hàng mua các món đồ lưu niệm. Mình cũng có mặt tại sân vận động từ 4 giờ chiều và nhanh chóng vào được bên trong. Chưa bao giờ mình thấy đông người trong một sân vận động như vậy.

Concert của Taylor Swift như một fashion show - mọi người đều ăn mặc rất đẹp, hoặc cosplay nữ ca sĩ trong những bộ trang phục kinh điển mà cô từng mặc. Không khí bên ngoài lẫn bên trong sân vận động đều rất náo nhiệt. Dù đi xem concert một mình, mình không có cảm giác lạc lõng khi mọi người đều thân thiện.

Đây rồi, Taylor Swift đã xuất hiện!

Khi Taylor Swift xuất hiện trên sân khấu với bài hát đầu tiên, khán đài 60.000 người cùng đồng thanh hô vang “Taylor Swift” với tràng pháo tay kéo dài vài phút. Taylor Swift đã hát live liên tục hơn 40 bài trong 3,5 tiếng.

Sân khấu được đầu tư hoành tráng, những phần biểu diễn xuất sắc cả phần tiếng lẫn phần nhìn: Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng tuyệt đẹp, màn pháo hoa rực rỡ kết show; còn điều gì tuyệt vời hơn? Không ít người xung quanh mình lần đầu đi xem concert của Taylor Swift. Khi ai đó lén lau nước mắt vì một ca khúc đầy cảm xúc, mình thấy đồng cảm với họ rất nhiều.

Dù The Eras Tour sẽ được phát lại một ngày nào đó trên Netflix nhưng chắc chắn bạn sẽ không có cảm giác được nghe cả khán đài 60.000 đồng thanh hát All Too Well - đôi khi tiếng hát của mọi người át cả tiếng hát Taylor Swift. Đó có lẽ là trải nghiệm tuyệt vời nhất khi xem một buổi hòa nhạc trực tiếp khi bạn có thể cùng hát, cùng nhún nhảy, cùng khóc như một điều hết sức bình thường và không ai đánh giá.

Nhưng thực ra, mình không quan tâm xem concert của Taylor Swift có đẹp hơn, hoành tráng hơn một ca sĩ nào khác. Mình đi xem concert vì đó là Taylor Swift, vì cô ấy đứng trên sân khấu, vì những bài hát của cô ấy đã theo mình suốt chừng 15 năm.

The Eras Tour là một tour diễn đặc biệt khi Taylor Swift biểu diễn các ca khúc từ gần như tất cả các album trong sự nghiệp của mình. Trôi theo cùng hơn 40 ca khúc là những kỷ niệm mà có lẽ, với mỗi người hâm mộ là mỗi câu chuyện thật khác. Tại mỗi điểm diễn, Taylor Swift sẽ có 1 - 2 surprise song - những ca khúc không nằm trong danh sách trình diễn cố định.

Ca khúc bất ngờ cho đêm diễn tại sân vân động Gilette là Should've Said No - bài hát đầu tiên đưa mình đến với âm nhạc của Taylor Swift. Mình nghe ca khúc đó một lần trên chiếc tivi vài kênh ở nhà, có lẽ là trên MTV. Khoảnh khắc Taylor Swift xuất hiện với chiếc guitar và hát Should've Said No, mình nghĩ đó là “định mệnh”.

Should've Said No là bài hát đã đưa mình đến với Taylor Swift.

Mình thấy mình của 15 năm trước, ngân nga theo ca khúc với vốn tiếng Anh bập bẹ. Đó là một khoảnh khắc không thể xúc động hơn. Một đêm trọn vẹn rời Gilette, mình không có gì tiếc nuối vì một hành trình đến concert của Taylor Swift hoàn hảo, dù không dễ dàng. Mình chỉ đùa rằng, có lẽ nếu được đi coi lại, mình sẽ học thuộc lời của nhiều bài hát hơn.