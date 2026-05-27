Tarot tuần này: Sư Tử nhận ra "chân tình", Cự Giải cẩn thận kẻ "vạch lá tìm sâu"

HHTO - Năng lượng của tuần mới thay đổi, hé lộ những bước ngoặt lớn trong công việc và tình cảm của 12 cung Hoàng đạo. Bạn sẽ đón nhận bùa hộ mệnh của may mắn hay nhận được mũi tên tình yêu của Cupid?

Bạch Dương

Bạch Dương tuần này có thể vẫn còn hơi buồn rầu, tiếc nuối vì một chuyện xảy ra không như ý. Nhưng thay vì chỉ buồn mãi về chuyện đã qua, Bạch Dương nên nỗ lực hơn nữa và đi tiếp.

Nếu muốn đạt được kết quả tốt hơn, Bạch Dương buộc phải nỗ lực nhiều hơn.

Bạch Dương đang đón nhận nhiều sự thay đổi trong khoảng thời gian kế tiếp. Hãy cẩn trọng với những cảm xúc mạnh mẽ có thể bùng phát. Dù là yêu, ghét, vui, buồn,... tích cực hay tiêu cực; nếu ngoài tầm kiểm soát thì ít nhiều Bạch Dương cũng phải chịu một phần dư âm để lại từ cảm xúc này.

Kim Ngưu

Kim Ngưu sẽ ở trong trạng thái an toàn, ổn định, vững chắc trong tuần này. Về công việc, mọi thứ vẫn diễn ra theo guồng quay có sẵn mà Kim Ngưu hoàn toàn có thể sắp xếp.

Tiền bạc, tài chính cũng ở trong trạng thái tốt, có thể mua sắm hoặc tự thưởng cho bản thân. Những mong muốn của Kim Ngưu cũng có thể đạt được trong tuần này.

Kim Ngưu có thể có một chút lo lắng hoặc sợ hãi khi rơi vào tình huống biến động nhạy cảm hoặc không mấy lạc quan nào đó. Lúc này, Kim Ngưu có thể lắng nghe và tin tưởng trực giác nhạy bén của mình nhiều hơn.

Song Tử

Tuần này là giai đoạn Song Tử nên sớm tính toán cho diễn biến trong giai đoạn tiếp theo. Việc ngồi lại lên kế hoạch cho chặng đường sắp tới, tính toán những mục tiêu, phương án hành động, thực thi là cần thiết.

Song Tử có thể nhận được một vài tin tức liên quan đến gia đình. Với một vài Song Tử, đây có thể là một tin báo liên quan đến sự mất mát. Với một vài Song Tử khác, gia đình có thể khiến Song Tử làm gì đó không như mong muốn của bản thân. Với các Song Tử còn lại, tin tức này hoàn toàn có thể là một tin vui.

Cự Giải

Cự Giải sẽ đạt được nhiều thành công, thành tựu, thành tích mới trong tuần này. Đây là một chiến thắng xứng đáng nhận được nhiều lời chúc tụng, ủng hộ lẫn ăn mừng. Cự Giải đang tìm ra được những con đường mới, khai phá những kỹ năng mới, niềm vui, niềm tin, đam mê mới.

Tuy nhiên, sự thành công này có thể khiến một số người cảm thấy ghen tị, muốn “vạch lá tìm sâu”, hoặc phao tin đồn không chính xác về Cự Giải. Cự Giải có thể lưu tâm hơn một chút về vấn đề này.

Sư Tử

Sư Tử có thể phát hiện ra vài chuyện khiến bản thân thất vọng, hoặc rơi vào một tình cảnh khó khăn. Nhưng có hai thứ đáng để lạc quan ở đây.

Đầu tiên là Sư Tử có đủ mạnh mẽ, bản lĩnh để tự mình xử lý và vượt qua khó khăn. Thứ hai là “trong hoạn nạn nhìn ra chân tình”. Sư Tử sẽ phân biệt được ai là người tốt, ai là kẻ xấu trong vòng tròn các mối quan hệ xã hội của mình.

Tài chính, tiền bạc của Sư Tử ở trong giai đoạn vững chắc, dư dả. Trong tuần, kể cả khi không có ai giúp, Sư Tử vẫn vững vàng và tự tin.

Xử Nữ

Xử Nữ muốn duy trì phong độ thành công, tự tin của bản thân, tuy nhiên cũng không nhất thiết phải quá gồng gánh hoặc phô trương. Việc kêu gọi giúp đỡ khi cần là sự khôn ngoan, thông thái.

Xử Nữ cũng nên chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân nhiều hơn trong tuần này. Một số Xử Nữ đang nhận được vận may tài chính.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo