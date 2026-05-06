Lai Kuan Lin "cắt hành" fan và Wanna One, muốn tái hợp nhưng tại sao không thể?

Ở tập 2 của WANNA ONE GO: Back to Base - chương trình đánh dấu màn tái hợp của Wanna One sau 7 năm, Lai Kuan Lin (Lại Quán Lâm) đã xuất hiện thông qua cuộc hội ngộ nhỏ với Ha Sung Woon ở sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc). Đây là lần đầu tiên Kuan Lin trở lại trong một chương trình giải trí kể từ sau tuyên bố giải nghệ.

Tiếng Hàn của em út Wanna One đã tốt hơn rất nhiều. Anh chia sẻ vẫn thích đồ ăn Hàn và hiện tại đã có thể tự nấu. Kuan Lin đã gia nhập một công ty sản xuất phim ở Trung Quốc, học hỏi về xây dựng kịch bản và đang tập trung nghiên cứu mảng phim ngắn.

"Em cảm thấy an tâm hơn khi được trả lương. Em thích vị trí bây giờ của mình, thích cách em tiến lên thật chậm rãi. Thay vì trở thành ngôi sao quá nhanh, em thích phát triển từng bước nhỏ bằng nỗ lực của mình", anh nói.

Trong bữa ăn, anh tiết lộ đã xăm ngày ra mắt với Wanna One lên tay - ngày 7/8 (807). Ha Sung Woon đã rưng rưng khi tạm biệt em út ở sân bay. Toàn bộ thành viên bật khóc khi video chuyển đến lời nhắn của Lai Kuan Lin (vừa nói vừa cố kiềm nén nước mắt).

Kuan Lin nhớ mọi người và phần nào trong anh cũng muốn tái ngộ. Nhưng việc xuất hiện ở một chương trình truyền hình với anh ở thời điểm hiện tại là một áp lực lớn. Gửi đến Wannable, Lai Kuan Lin nói: "Wannable, mọi người còn nhớ em không? Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ chúng em trong thời gian qua. Hiện tại em vẫn ổn, nên đừng lo lắng quá. Hãy cùng nhau thật hạnh phúc nhé, yêu mọi người".

Đoạn cắt lời nhắn của Lai Kuan Lin gửi đến các anh và người hâm mộ.

​Lai Kuan Lin ra mắt khi mới 16 tuổi. Năm 21 tuổi, anh thắng kiện CUBE Ent (công ty quản lý cũ) sau 2 năm đấu tố vì tranh chấp hợp đồng. Năm 23 tuổi, Kuan Lin tuyên bố giải nghệ sau thời gian ngắn chuyển hướng diễn xuất.

Cũng giống như Wanna One, Wannable chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ đã khóc khi nghe tâm tư của em út. Kuan Lin đã có được hào quang rực rỡ nhất từ rất sớm và cả trở ngại khủng khiếp nhất. Sau gần 10 năm, chàng trai của hiện tại đã vững vàng, cứng cỏi, chín chắn hơn và vẫn khắc ghi xuất phát điểm của mình là điều khiến ai nấy xúc động.

"Trải qua nhường ấy khó khăn, mình thông cảm cho Lai Kuan Lin khi em ấy không trở lại với Wanna Go. Chỉ cần biết cậu ấy vẫn là út cưng, vẫn giữ liên lạc với các anh. Dù chỉ thoáng qua một chút, Wannable vẫn vô cùng hạnh phúc."

"Tôi khóc nức nở, tưởng Wanna Go chỉ cười thôi cơ mà, ai cho "cắt hành" như này."

"Ủng hộ Kuan Lin trong mọi lựa chọn của em, ngóng chờ sẽ được thấy em với tư cách khác mà em cảm thấy tự tin, thoải mái nhất nhé!"