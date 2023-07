Taylor Swift tâm sự về sự cố giật mic năm xưa trong album "Speak Now (Taylor's Version)"

HHT - Taylor Swift đã viết một bức thư dài đính kèm album "Speak Now (Taylor's Version)" để chia sẻ về cuộc đời cô trong giai đoạn sáng tác "Speak Now" phiên bản cũ, từ việc bị chỉ trích về giọng hát, ồn ào với Kanye West cho đến những ca khúc nói về người yêu cũ.

Taylor Swift vừa chính thức "thả xích" album mới Speak Now (Taylor's Version), bao gồm 14 bài hát gốc được cô thu âm lại kèm 6 bản nhạc From the Vault - những ca khúc chưa từng được công bố. Điều khiến nhiều khán giả thích thú là bức thư đính kèm trong phần mở đầu (prologue) của album.

Taylor Swift đã rất cởi mở và thẳng thắn về cuộc sống của mình khi sáng tác những bài hát trong album Speak Now ở độ tuổi từ 18 đến 20. Nữ ca sĩ kể chi tiết về cuộc sống cá nhân, đặc biệt là "sóng gió về mặt cảm xúc" của mình, sự trưởng thành trong mắt công chúng và phải đối mặt với nhiều thay đổi liên tục.

"Tôi đã trải qua vụ giật mic được phát sóng trên toàn thế giới. Tôi đã trải qua cảm giác kỳ lạ khi cố gắng làm quen với một chàng trai trong khi cánh săn ảnh đang bủa vây quanh xe. Truyền thông liên lạc với quản lý để có tuyên bố chính thức về lý do hai thanh thiếu niên chia tay. Đây là những trải nghiệm kỳ lạ ở mọi lứa tuổi, nhưng thậm chí còn kỳ quái hơn khi bạn mới 19 tuổi.

Tôi quyết định đặt tên album là 'Speak Now' như một lời tuyên bố 'hãy lên tiếng ngay bây giờ hoặc giữ im lặng mãi mãi'. Đối với tôi, nó tượng trưng cho cơ hội đáp lại những lời bàn tán và bình luận xung quanh cuộc sống của chính tôi. Trong tâm trí tôi, bài hát buồn nhất mà tôi từng viết là 'Last Kiss'. Ca khúc đáng sợ nhất là 'Dear John' và điều lãng mạn nhất đối với tôi là 'Enchanted'", Taylor Swift chia sẻ.

Ngoài ra, ca khúc When Emma Falls In Love cũng khiến người hâm mộ liên tưởng đến một trong những người bạn thân nổi tiếng của Taylor Swift - Emma Stone. Cả hai gặp nhau từ năm 2008 trong một lễ trao giải và duy trì tình bạn thân thiết kể từ đó.