Teen Ams mở triển lãm truyền cảm hứng STEM, thi đấu robot nội bộ gay cấn

HHT - Sự kiện GART Expo 2024 đã được tổ chức và thu hút sự chú ý đông đảo từ hơn 2.000 bạn học sinh và phụ huynh. Đây là sự kiện được tổ chức bởi Câu lạc bộ GreenAms Robotics Team (GART) nhằm tạo sân chơi giao lưu, lan tỏa tình yêu đối với STEM và Robotics.

Với chủ đề “Cosmic Encounter”, lấy cảm hứng từ hình ảnh vũ trụ kỳ bí cùng những thiên hà xa xôi - GART EXPO 2024 mang đến một không gian công nghệ sống động, đa dạng và tiếp lửa niềm đam mê khoa học, khát khao khám phá.

Sự kiện bao gồm khu vực triển lãm các sản phẩm công nghệ đến từ các CLB Robotics trên khắp khu vực miền Bắc và khu vực sân thi đấu của trận chung kết Mock GART giữa hai đội Blue và R.E.D.

Là giải đấu mô phỏng cuộc thi Vietnam Robotics Challenge (VRC), trước giờ khai cuộc, hai đội tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng cho chú robot của mình trên sân đấu.

Trận Chung kết được diễn ra trong 10 hiệp đấu. Ngay từ hiệp 1, đội R.E.D đã thể hiện sức mạnh đáng gờm khi giành quyền kiểm soát trận đấu. Tuy vậy, đội Blue vẫn rất kiên định, không để tỉ số áp đảo làm ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Hai đội thi đấu giằng co từng điểm số có được, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động và gay cấn cho khán giả.

Xuyên suốt cuộc thi, cổ động viên hai đội chăm chú theo dõi màn trình diễn của hai đội và không quên dành những tràng pháo tay cổ vũ tinh thần thành viên mỗi đội, cùng với đó là những lời bình luận mang tính chuyên môn nhưng cũng rất nhí nhảnh đến từ hai bạn bình luận viên.

Dù đội Blue đã cố gắng giành lại thế trận ở những hiệp đấu cuối, đội R.E.D đã giành chiến thắng với tỉ số áp đảo 164 - 250 chung cuộc.

Đánh giá cao chất lượng các thí sinh tham gia thi đấu năm nay, cô Phạm Vũ Bích Hằng, giáo viên phụ trách tổ chức GART Expo 2024, giảng viên trường trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết:

"Trong những năm gần đây, số lượng thí sinh tham gia từ các trường càng ngày càng đông cũng như chất lượng của cuộc thi ngày càng được nâng cao, đề thi thì tiệm cận với các đề thi quốc tế, được các học sinh hoàn toàn tự lực để chế tạo robot và thi đấu. Tôi thấy, chương trình này vô cùng có ý nghĩa với các em học sinh. Đầu tiên các em sẽ được đắm mình trong không gian khoa học và công nghệ. Thứ hai là được tham gia các cuộc thi đấu robot với chất lượng chuyên môn cũng như tiệm cận với các luật khắt khe trên thế giới. Qua đó các em được định hướng nghề nghiệp, có ý nghĩa rất lớn đối với tương lai của các em sau này".

Bên cạnh Mock GART, người tham gia sẽ được tận tay khám phá các sản phẩm công nghệ được trưng bày tại hơn 10 booth triển lãm đến từ nhiều CLB Robotics như ADaPT - CLB Robotics trường THPT Chuyên Đại học Sư Phạm, Robots in a Nutshell - CLB Robotics trường THPT Chu Văn An, Women in STEM Hanoi, Birds222 Robotics and Rc,...

Bạn Ninh Hương Giang, trường THPT Trung Văn, một người tham gia sự kiện, chia sẻ: “Em thấy đây là một sân chơi vô cùng bổ ích, là không gian giao lưu thú vị và thúc đẩy sự hiểu biết gắn kết giữa những bạn trẻ có cùng niềm đam mê như em. Em mong muốn được nhân rộng niềm đam mê robotic này đến với tất cả các bạn trẻ và mọi người.”

Trải qua nhiều mùa hoạt động, GART Expo đã thu hút được hàng nghìn đối tượng người tham gia ở nhiều lứa tuổi khác nhau từ khắp các tỉnh thành, qua đó góp phần lan toả tình yêu STEM đến gần hơn với nhiều bạn trẻ và phụ huynh có niềm say mê với lĩnh vực này.