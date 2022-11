TEMPEST tái xuất với "Dragon", muốn tổ chức concert ở nước ngoài, fan đoán sẽ có Việt Nam

HHT - Khác với phong cách bạn trai nhà bên tươi sáng trong lần trở lại trước đó, TEMPEST "hóa rồng", gai góc, mạnh mẽ hơn trong MV "Dragon".

3 tháng kể từ sau khi mini album thứ hai Shining Up phát hành hồi cuối tháng 8, những chú ong chăm chỉ TEMPEST tiếp tục tung ra mini album thứ ba On and On. MV của ca khúc chủ đề Dragon cũng đã chính thức trình làng khiến fan mê mẩn từ nghe đến nhìn.

Dragon là ca khúc nói về ý chí của những chàng trai trẻ trên con đường chinh phục ước mơ ở thế giới mới tươi sáng hơn. Bài hát thuộc thể loại Hybrid Trap với hiệu ứng âm thanh bắt tai, giai điệu sôi động. TEMPEST làm mới mình với concept u tối, cool ngầu, hình tượng trưởng thành, gai góc, mạnh mẽ hơn so với 2 MV trước. Lew và Hwarang tiếp tục góp mặt trong việc viết lời cho các ca khúc trong album lần này.

Lần quay trở lại này của TEMPEST nhận được sự chú ý từ đông đảo khán giả. Đặc biệt là sau khi các chàng trai giành giải Tân binh nam xuất sắc nhất tại lễ trao giải Genie Music Awards 2022.

Trong showcase trở lại, trưởng nhóm Lew đã chia sẻ muốn nhóm giành chiến thắng trên các chương trình âm nhạc hàng tuần và tổ chức concert ở nước ngoài vào năm sau. Câu trả lời của nam thần tượng đã khiến đại bộ phận khán giả nghĩ ngay đến Việt Nam. Bởi đây không chỉ là quê hương của anh cả Hanbin, mà mảnh đất hình chữ S cũng là địa điểm yêu thích được các thành viên trong nhóm đề cập nhiều lần trước đây.

TEMPEST đang là một trong những tân binh nam K-Pop được chú ý nhất năm nay. Với bước đi chậm mà chắc, người hâm mộ hi vọng âm nhạc của các chàng trai sẽ được công chúng yêu mến hơn. Đặc biệt khi dịp các lễ trao giải cuối năm đổ bộ, đây là cơ hội tốt để TEMPEST phô diễn kỹ năng, mở rộng fandom.