Fan cười xỉu khi idol người Việt Hanbin được khen nói tiếng Việt giỏi trong showcase của TEMPEST

HHT - Hanbin Ngô Ngọc Hưng (TEMPEST) đã đại diện nhóm gửi lời tâm tư tới fan Việt trong showcase tái xuất của nhóm. Màn chia sẻ từ cảm động bỗng trở nên hài hước khi MC dành lời khen vì Hanbin nói tiếng Việt giỏi (?!).

TEMPEST đã chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc chủ đề Can’t Stop Shining nằm trong mini album Shining Up. Can't Stop Shining thuộc thể loại Pop Dance sôi động. Ca khúc nói về khí thế chẳng ngại dấn thân của các chàng trai bước vào thế giới mới. Thông qua lời bài hát, nhóm bày tỏ hy vọng về tương lai tươi sáng phía trước, trở thành những con người tỏa sáng theo cách riêng.

Trong showcase giới thiệu album trước giờ chính thức phát hành MV, thành viên Hanbin - Ngô Ngọc Hưng đã thay mặt nhóm gửi lời chào đến các fan Việt.

Hanbin từng không ít lần nói tiếng Việt trên sóng truyền hình, tích cực quảng bá hình ảnh Việt tới bạn bè quốc tế. Tại showcase, MC còn khen ngợi Hanbin nói tiếng Việt tốt sau khi nam idol kết thúc, trong khi nam idol vốn là người Việt. Pha "lag nhẹ" này của MC khiến fan cười nghiêng ngả. Có lẽ MC đã lỡ quên Hanbin là người Việt và anh chàng chỉ đang nói tiếng mẹ đẻ của mình.

Là lần tái xuất đầu tiên kể từ khi debut, TEMPEST thể hiện hình ảnh của những mỹ thiếu niên" trẻ trung, năng động, tươi sáng trong Can't Stop Shining. Hanbin nổi bật với mái tóc cam, thể hiện vũ đạo và giọng hát tiến bộ. Bối cảnh MV được trang trí bởi sắc hoa và pháo sáng. MV ca khúc chủ đề cũng nhận nhiều ý kiến từ phía cư dân mạng. Đại bộ phận khán giả cho rằng Can't Stop Shining là ca khúc bắt tai nhưng vẫn quá an toàn, và chưa đủ sự bứt phá.

Mini album Shining Up gồm 4 ca khúc mang nhiều màu sắc đa dạng, chứa đựng năng lượng và cảm xúc của tuổi trẻ. Đặc biệt, thành viên Hwarang đã tham gia viết phần lời cho ca khúc chủ đề và bài B-Side Just One Day.

Khi các ca khúc trong album mới lần lượt xuất hiện trên các bảng xếp hạng tại Hàn thì ca khúc to YOU nằm trong album debut It’s ME, It's WE của TEMPEST bất ngờ lội ngược dòng, theo sát Can't Stop Shining. Thứ hạng cao nhất đạt được là hạng 3 trên nền tảng Bugs khiến fan của nhóm không khỏi bất ngờ. Ca khúc ra mắt của nhóm - Bad News cũng có dấu hiệu "lội ngược dòng", kèn cựa với "người em cùng nhà" Can't Stop Shining.