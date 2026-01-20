Thái Lan: Cảnh sát hóa trang thành những công chúa Disney để bắt giữ tội phạm

Vào dịp đầu năm mới 2026, một bài đăng trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng khắp nơi phải bật cười vì sự sáng tạo đầy bất ngờ. Một nhóm cảnh sát tại sở cảnh sát Sam Chuk thuộc tỉnh Suphan Buri, Thái Lan đã khéo léo "mượn" hình tượng các nhân vật hoạt hình, anime nổi tiếng để thông báo về một chiến dịch truy quét tội phạm nghiêm túc.

Hình ảnh nhóm cảnh sát Thái Lan hóa Băng Mũ Rơm của One Piece để bắt giữ tội phạm.

Cụ thể trong một bài viết tin tức của mình, nhóm cảnh sát thông báo rằng: "Nhóm hải tặc Mũ Rơm tạm dừng hành trình tìm kiếm kho báu One Piece huyền thoại để hỗ trợ trấn áp tội phạm tại huyện Sam Chuk". Kèm theo đó, nhóm này đăng tải hình ảnh mặc trang phục của Băng Mũ Rơm trong One Piece cùng với tội phạm được che mờ mặt như một cách sáng tạo, thu hút sự chú ý của người dân và cộng đồng mạng.

Ngoài nhân vật anime, nhóm cảnh sát còn mạnh dạn mặc trang phục công chúa Disney trong hình ảnh đăng tải của mình. Đây là chiến dịch sáng tạo mà cán bộ đội điều tra của đồn Sam Chuk, thực hiện tuần tra tại khu vực Tha Kaphi sau khi bắt giữ một số nghi phạm liên quan đến trộm cắp.

Nhóm từng hóa thân thành công chúa Disney như Bạch Tuyết, Lọ Lem... để bắt tội phạm.

Ngoài hình ảnh hóa trang thật tại đồn, nhóm cảnh sát còn sử dụng công nghệ AI để tạo ra những bức ảnh minh họa kiểu hoạt hình, biến hiện trường bắt giữ trở thành giống như một cảnh phim được trích từ One Piece. Cách tiếp cận này không chỉ giúp bảo vệ danh tính cán bộ mà còn mang đến sự mới mẻ, gần gũi với công chúng và giới trẻ, song đảm bảo thông tin cần thiết về tình hình trật tự được lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Trưởng đồn cảnh sát Sam Chuk chia sẻ rằng ý tưởng này xuất phát từ chính đội ngũ điều tra, với mục tiêu làm cho việc truyền thông của cảnh sát trở nên hấp dẫn, gần gũi hơn với người dân. Ông nhấn mạnh dù sử dụng hình thức vui nhộn, nhiệm vụ cốt lõi của lực lượng vẫn là duy trì an ninh trật tự và bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng.

Hiện trường vụ bắt giữ hóa cảnh phim Disney, One Piece.

Bằng chứng là những bài đăng gây bão trên mạng xã hội Thái Lan, thậm chí lan rộng sang mạng xã hội các quốc gia khác. Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú, khen ngợi phong cách sáng tạo của nhóm cảnh sát, cũng như bất ngờ vì One Piece và phim Disney được tận dụng để cảnh báo, cập nhật tình hình an ninh trật tự xã hội thế này.