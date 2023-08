Thảm đỏ "Kẻ Ẩn Danh": Dàn nam chính tỏa sáng, team The New Mentor chiếm spotlight

HHT - Siêu mẫu Như Vân “gây bão” bởi màn xuất hiện tại The New Mentor. Tuy nhiên, qua thử thách tại tập 2, yếu điểm của cô đã lộ diện.

HHT - Dựa vào những gì đang xảy ra với nữ chính Thảo của phim "Món Quà Của Cha", nhiều người đã liên tưởng đến tình huống mà Trâm Anh gặp phải ở phim "Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình". Liệu Thảo có may mắn hơn Trâm Anh không?

HHT - Dù được đánh giá cao về mặt hình thể và các kỹ năng trình diễn nhưng người mẫu Bùi Lý Thiên Hương lại bị loại sớm tại The New Mentor với lý do khiến khán giả ngỡ ngàng.