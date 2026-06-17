Thảm đỏ Mesdames Thanh Sắc: Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà cùng dàn mỹ nhân khoe sắc

HHTO - Buổi công chiếu phim "Mesdames Thanh Sắc" thu hút sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tại sự kiện, Thanh Hằng chia sẻ về vai diễn mà cô dành nhiều cảm xúc nhất sau 7 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Mesdames Thanh Sắc là dự án điện ảnh do Thanh Hằng sản xuất, kết hợp cùng đạo diễn Thắng Vũ và dàn diễn viên nhiều thế hệ. Xuất hiện trên thảm đỏ với phong cách quý bà sang trọng, Thanh Hằng nhanh chóng trở thành tâm điểm. Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi như: Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Tuấn Trần, NTK Đỗ Mạnh Cường...

Tại buổi giao lưu, ê-kíp chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường đáng chú ý, trong đó có vai Bá Dũng của Lương Thế Thành. Nam diễn viên cho biết nhân vật giúp anh thoát khỏi hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh nhỏ để hóa thân thành một người đàn ông tham vọng, đào hoa nhưng hết mình vì tình yêu.

Đôi bạn thân Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà.

Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm.

Về phần Thanh Hằng, cô cho biết Cầm Thanh là một trong những vai diễn có chiều sâu tâm lý phức tạp nhất mà cô từng đảm nhận. Nhân vật trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ yêu thương, tổn thương đến phản kháng và tuyệt vọng, khiến Thanh Hằng luôn cảm thấy áp lực trong quá trình thể hiện.

Lê Hoàng Phương và Khánh Vân.

Thanh Hằng bên cạnh ông xã - nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Thanh Hằng tiết lộ cô và Lương Thế Thành đã dành nhiều thời gian trò chuyện để xây dựng sự kết nối cho hai nhân vật. Nữ diễn viên hài hước kể lại: "Ngày nào tôi cũng hỏi ông ấy một câu: 'Tôi chưa thấy ông thương tôi lắm'. Một ngày hỏi cả mấy chục lần. Cuối cùng sau khoảng một tuần thì ông ấy mới nói: 'Bà thấy tôi thương bà chưa?'". Theo Thanh Hằng, những cuộc trò chuyện đó đã giúp cả hai tạo được sự ăn ý cần thiết để khắc họa mối quan hệ giữa Bá Dũng và Cầm Thanh.

Hoa hậu Ngọc Châu.

Ngoài ra, ê-kíp cũng hé lộ mức độ đầu tư cho phần hình ảnh. Theo đó, CGI và thiết kế mỹ thuật là hai hạng mục tiêu tốn kinh phí lớn nhất của dự án, riêng phần kỹ xảo chiếm khoảng 20% tổng ngân sách sản xuất. Ê-kíp đã sử dụng công nghệ CGI kết hợp AI để tái hiện hàng loạt địa danh quen thuộc của Sài Gòn xưa như chợ Bến Thành, khách sạn Majestic hay những tuyến phố đặc trưng của thập niên 1960.

Đạo diễn cho biết tham vọng lớn nhất của đoàn phim là phục dựng một Sài Gòn chân thực thay vì chỉ tạo ra hình ảnh mang tính minh họa. Để thực hiện mục tiêu này, dự án huy động khoảng 60-70 chuyên gia kỹ xảo từ Việt Nam, Singapore và Pháp, chia thành 6 nhóm làm việc trong nhiều tháng liên tục.

Trong buổi giao lưu, đạo diễn Thắng Vũ cho biết bộ phim được xây dựng với mong muốn khắc họa chân dung người phụ nữ dưới nhiều góc nhìn khác nhau: "Điều khiến tôi hứng thú nhất là mỗi nhân vật trong phim đều có câu chuyện riêng. Không ai hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Họ đều phải đối diện với những biến cố và lựa chọn của cuộc đời mình".

Sau buổi công chiếu tại TP.HCM, Mesdames Thanh Sắc sẽ tiếp tục có các hoạt động giao lưu với khán giả tại nhiều cụm rạp trước khi chính thức ra mắt.