Ali Hoàng Dương trở lại với Ballad, cùng dàn sao trẻ kể chuyện thanh xuân

HHTO - Tái xuất với bản Ballad "Thật Hay Mơ", Ali Hoàng Dương cùng Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy đã kể một câu chuyện về thanh xuân, tình bạn và những rung động còn bỏ ngỏ.

Thật Hay Mơ là bản Ballad được Ali Hoàng Dương lựa chọn sau quãng thời gian thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc: "Sau một khoảng thời gian thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, Ali nhận ra điều khán giả luôn yêu thương và nhớ nhất ở mình vẫn là những ca khúc Ballad. Đó là nơi giọng hát và cảm xúc của Ali được thể hiện rõ nhất".

Tuy nhiên, Ali Hoàng Dương không muốn lặp lại những công thức quen thuộc. Nam ca sĩ lựa chọn hướng tiếp cận mới khi kết hợp Ballad với màu sắc điện ảnh, để âm nhạc không chỉ được lắng nghe mà còn khơi gợi hình ảnh và cảm xúc trong tâm trí người xem. Phần hòa âm được tiết chế, kết hợp tiếng saxophone, những đoạn huýt sáo và các khoảng lặng nhằm tạo chiều sâu và mở rộng không gian cảm xúc cho ca khúc.

Bên cạnh đó, Ali Hoàng Dương cũng tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất của Thật Hay Mơ, từ phát triển ý tưởng, làm việc cùng producer, nhạc sĩ cho đến các công đoạn thu âm, phối khí, hoàn thiện bản phối. "Sau Anh Trai Say Hi, Ali học được một điều rất quan trọng là mình phải tham gia vào tất cả các khâu để tạo nên một sản phẩm. Vì vậy, lần này Ali gần như có mặt xuyên suốt từ lúc hình thành ý tưởng cho đến khi hoàn thiện bản phối cuối cùng" - nam ca sĩ chia sẻ.

MV Thật Hay Mơ được xây dựng theo hướng điện ảnh với nhiều khung hình rộng và gam màu lạnh chủ đạo, tạo cảm giác vừa thực vừa mơ. Thay vì tập trung vào những nút thắt kịch tính, ê-kíp lựa chọn kể chuyện bằng cảm xúc và những mảnh ký ức tuổi trẻ như khoảnh khắc bên biển, ngắm pháo hoa hay cùng nhau rong ruổi qua những hành trình đáng nhớ.

Bộ ba Ali Hoàng Dương - Uyển Ân - Võ Điền Gia Huy không lựa chọn kể một câu chuyện có đáp án rõ ràng mà để ngỏ nhiều khoảng trống cảm xúc. Những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, những ánh nhìn thoáng qua hay các khoảng lặng giữa các nhân vật khiến ranh giới giữa tình bạn và những rung động khó gọi tên trở nên mơ hồ hơn.

“Ý tưởng hình ảnh của MV lần này thực chất xuất phát từ chính những suy nghĩ bên trong Ali và cách khán giả nhìn nhận về Ali Hoàng Dương. Ali cảm thấy nếu chỉ kể một câu chuyện tình yêu theo cách quen thuộc thì có thể chưa đủ để mọi người cảm nhận trọn vẹn điều mình muốn truyền tải. MV cũng là cách Ali thể hiện sự trân trọng với nhiều dạng tình cảm khác nhau, từ tình bạn, tình yêu nam nữ cho đến những mối quan hệ không bị giới hạn bởi khuôn mẫu. Với Ali, tình yêu luôn có quyền tồn tại theo cách riêng của nó” - Ali Hoàng Dương chia sẻ.

Ali Hoàng Dương bày tỏ, khán giả đã chứng kiến một hành trình khá dài, nơi anh liên tục thử nghiệm và tìm kiếm những màu sắc mới. Nhưng đôi khi, trong quá trình "đi vòng tròn" để tìm kiếm những điều bên ngoài, anh lại quên mất giá trị cốt lõi của bản thân là gì. Vì vậy, nam ca sĩ hy vọng Thật Hay Mơ sẽ trở thành một dấu ấn mới trong hành trình âm nhạc của mình. Anh cũng tiết lộ đang sở hữu nhiều bản demo mang màu sắc điện ảnh tương tự và mong muốn phát triển hướng đi này thành một chuỗi sản phẩm dài hơi trong tương lai.