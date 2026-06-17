Thanh Hằng "chịu trách nhiệm" với Lương Thế Thành trong "Mesdames Thanh Sắc"

HHTO - Thanh Hằng gây chú ý khi nói sẽ "chịu trách nhiệm" với lần đầu thực hiện cảnh quay nhạy cảm của Lương Thế Thành trên màn ảnh rộng. Chia sẻ của dàn diễn viên cũng hé lộ nhiều góc nhìn về "Mesdames Thanh Sắc".

Tại sự kiện công bố dự án điện ảnh Mesdames Thanh Sắc diễn ra ngày 16/6, Thanh Hằng thu hút sự chú ý khi hài hước cho biết cô sẽ "chịu trách nhiệm" với Lương Thế Thành. Lý do được nữ diễn viên đưa ra là đây là lần đầu nam diễn viên thực hiện dạng cảnh quay này trên màn ảnh rộng.

Thanh Hằng nhận "chịu trách nhiệm" với bạn diễn.

Phía sau câu nói vui ấy là quá trình thực hiện một phân đoạn nhạy cảm giữa hai nhân vật trong phim. Lương Thế Thành cho biết anh từng tham gia các cảnh tình cảm ở mảng truyền hình, song trải nghiệm trên màn ảnh rộng mang đến áp lực hoàn toàn khác.

Lương Thế Thành trong vai Bá Dũng - chồng Madame Sắc.

"Không biết phải nói làm sao với bạn diễn của mình", Lương Thế Thành nhớ lại quãng thời gian thực hiện phân đoạn này. Nam diễn viên cho biết đây là lần đầu anh và Thanh Hằng hợp tác nên cả hai chưa có nhiều cơ hội tương tác trước đó.

Thanh Hằng hài hước ghẹo bạn diễn khi "chưa thấy thương mình lắm".

Theo Lương Thế Thành, để tạo sự kết nối cho nhân vật, Thanh Hằng từng nói vui: "Ông ơi, tui thấy ông chưa thương tui lắm". Câu nói khiến nam diễn viên vừa bật cười vừa tự nhủ: "Phải làm sao để bả thấy mình thương bả", từ đó tìm cách xây dựng cảm xúc và sự phối hợp trong cảnh quay.

Về phía Thanh Hằng, cô cho rằng những cảnh nội tâm tuy nặng về cảm xúc nhưng diễn viên vẫn có thể tự xử lý vì đó là hành trình khai thác thế giới bên trong của nhân vật. Trong khi đó, các phân đoạn có sự tương tác với bạn diễn lại đòi hỏi sự tin tưởng và phối hợp từ cả hai phía. Theo nữ diễn viên, phân đoạn này là một mắt xích cần thiết trong mạch truyện, góp phần làm nền cho những diễn biến tiếp theo và đẩy xung đột của các nhân vật lên cao trào.

Thanh Hằng rạng rỡ trong buổi ra mắt phim Mesdames Thanh Sắc.

Thanh Hằng cũng cho biết đây là dự án khác biệt so với nhiều vai diễn trước đây của cô. Với giới hạn độ tuổi dành cho khán giả trưởng thành, ê-kíp có điều kiện giữ lại nhiều chi tiết mang tính thực tế hơn. "Nhân vật nào cũng có đúng có sai, có tổn thương và có hạnh phúc. Ai cũng có những 'trầy xước' của riêng mình", nữ diễn viên chia sẻ.