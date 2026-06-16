Tăng Nhật Tuệ: "Phù thủy" đứng sau bản hit bùng nổ nhất Anh Trai "Say Hi" mùa 1

HHTO - Là nhạc sĩ tài năng và đứng sau nhiều bản hit, trong đó có Ngáo Ngơ của Anh Trai "Say Hi" mùa 1, Tăng Nhật Tuệ hiện chọn sống kín tiếng ở tuổi 40.

Những ngày qua, cái tên Tăng Nhật Tuệ bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm và thảo luận nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Sự bùng nổ bất ngờ này khiến không ít khán giả tò mò, chủ động tìm kiếm thông tin về anh. Dù đã kín tiếng hơn trong nhiều năm gần đây, Tăng Nhật Tuệ vẫn là một trong những nghệ sĩ tiếng tăm, đứng sau nhiều siêu phẩm âm nhạc trong thập niên trước.

Gương mặt nhí tài năng, nỗ lực vượt khó

Sinh năm 1986 tại Hà Nội, Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) đã bộc lộ năng khiếu thiên bẩm và sớm bén duyên với nghệ thuật. Thuở nhỏ, anh được gia đình cho học múa ba lê, hát và sinh hoạt tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội. Năm 2003, anh chính thức thi đỗ vào khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội để theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Dù có nền tảng vững chắc, Tăng Nhật Tuệ từng tự nhận mình là người không có duyên với các cuộc thi. Thất bại tại vòng chung kết Sao Mai điểm hẹn năm 2006 được nam nghệ sĩ xem là cú vấp ngã lớn thời trẻ.

Tuy không quá nổi bật về ca hát, Tăng Nhật Tuệ lại gặt hái được nhiều thành tích nổi bật nhờ sáng tác. Anh tự mày mò viết nhạc từ năm học lớp 8 mà không qua trường lớp đào tạo nhạc cụ bài bản. Lúc mới vào nghề, vì quá hâm mộ nhạc sĩ Quốc Bảo, anh từng lặn lội vào tận Sài Gòn xin làm học trò nhưng bị từ chối vì gia cảnh. Ít ai biết rằng, nghệ danh "Nhật Tuệ" của anh chính là tên con trai của vị nhạc sĩ tài hoa này. Chính sự thiếu hụt về vật chất lẫn hình bóng người cha đã trở thành chất liệu, nguồn cảm hứng để anh viết nên những bài nhạc đậm chất tự sự.

Gia tài sáng tác đồ sộ

Ở mảng âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ sở hữu kho tàng sáng tác đồ sộ với hơn 150 ca khúc, thuộc nhiều thể loại đa dạng như Rock, Hip hop, R&B, Jazz.... Đi theo tôn chỉ sáng tác "vị nghệ thuật", anh từng nhiều lần mang các tác phẩm của mình lên sân khấu Bài hát Việt của VTV3.

Thậm chí để đảm bảo truyền tải trọn vẹn ý tưởng và tâm tư của mình, Tăng Nhật Tuệ có giai đoạn tự thể hiện các sáng tác. Bản lĩnh tự dựng hợp xướng, hát đến sáu bè không cần đàn đã giúp anh 3 lần đoạt giải thưởng Bài hát Việt. Ngoài ra, anh còn đứng sau không ít ca khúc nhạc phim đình đám như Dừng Lại Và Quên Thôi (Ai Chết Giơ Tay), Ký Ức Đánh Rơi (Gạo Nếp Gạo Tẻ)... Gần đây nhất, Tăng Nhật Tuệ gây bất ngờ khi là chủ nhân bài Ngáo Ngơ - màn trình diễn nổi tiếng và nhiều lượt xem nhất Anh Trai "Say Hi" mùa 1.

Bên cạnh sáng tác, anh còn thử sức làm "ông bầu", sáng lập và quản lý nhiều nhóm nhạc như Biến tấu, X3.14, Horoscope hay Zero 9. Song song với âm nhạc, sự nghiệp phim ảnh của nam nghệ sĩ sinh năm 1986 cũng ấn tượng không kém khi có trên dưới 50 bộ phim tham gia. Trong đó, bộ phim Ranh Giới đã đạt giải Cánh diều bạc 2002.

Những nốt trầm ở tuổi 40

Sự nghiệp rực rỡ là vậy, nhưng con đường hoạt động nghệ thuật của Tăng Nhật Tuệ cũng không ít lần đối mặt với sóng gió dư luận. Năm 2015, anh từng vướng vào cuộc tranh luận lớn về vấn đề tác quyền ca khúc Đã Hơn Một Lần với ca sĩ Nguyễn Hải Yến. Đến năm 2019, làn sóng chỉ trích tiếp tục bủa vây khi anh bị tố liên quan đến lùm xùm đối xử bất công với cựu thành viên nhóm nhạc mà mình quản lý.

Sau những năm tháng biến động, Tăng Nhật Tuệ bước vào tuổi 40 với cuộc sống kín tiếng hơn, gần như rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí. Trên trang cá nhân, nam nhạc sĩ hiếm khi chia sẻ hình ảnh đời thường, thỉnh thoảng cập nhật các dự án âm nhạc kết hợp cùng đồng nghiệp.

Tăng Nhật Tuệ trong một sự kiện năm 2025.

Đầu năm 2026, anh bắt tay cùng ca sĩ Hà Linh ra mắt sản phẩm Pháo Hoa Trên Trời, Mắt Lệ Rơi, đánh dấu sự trở lại chính thức với âm nhạc. Về đời tư, nam nhạc sĩ vẫn độc thân và chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào với công chúng.