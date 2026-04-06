Khám phá vùng biển Bình Thuận đẹp tựa thiên đường trong MV mới của AKMU

HHTO - MV "Paradise of Rumors" của AKMU được quay tại một bãi biển ở Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) - một trong những vùng biển đẹp nhất Việt Nam.

AKMU đã phát hành MV Paradise of Rumors vào ngày 2/4, mở đường cho full album thứ 4 FLOWERING (ra mắt ngày 7/4). Giai điệu lạ, thu hút nhờ mang màu sắc chữa lành. Đáng chú ý, toàn bộ bối cảnh chính của MV được thực hiện tại Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam) đang trở thành chủ đề bàn luận lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Paradise of Rumors được ghi hình ngoài trời, tận dụng ánh sáng và địa hình tự nhiên, làm bật lên concept phiêu du chốn thiên đàng. MV được thực hiện tại khu vực Bàu Trắng, một địa danh nổi tiếng với địa hình đồi cát trắng xen kẽ hồ nước và thảm cỏ.

Các cảnh quay nên thơ trong MV đã làm nổi bật vẻ đẹp nguyên bản của cảnh quan Việt Nam, khiến fan Việt không khỏi tự hào khi thấy những lời khen ngợi từ bạn bè quốc tế trên mạng xã hội.

Trên mạng xã hội X, nhiều khán giả quốc tế đã nhầm lẫn địa điểm quay với các thảo nguyên tại châu Âu vì quá đẹp.

Một bạn nhân viên ê-kíp tại Việt Nam đã đăng tải ảnh chụp chung với Suhyun và dành lời khen nhiệt tình cho cô nàng vì quá đáng yêu. (Ảnh: @ScyNtsmg).

Một số hình ảnh hậu trường siêu tinh nghịch của 2 anh em AKMU cùng dàn khách mời tham gia MV khiến dân tình thích thú vì quá đáng yêu.

Sau khi MV phát hành, hình ảnh hậu trường tại khu Bàu Trắng được lan truyền rộng rãi. Nhiều fan quốc tế bày tỏ sự bất ngờ trước vẻ đẹp hoang sơ của địa điểm quay, “đẹp vô thực”, “không cần filter”, góp phần tạo hiệu ứng tích cực cho hình ảnh du lịch Việt Nam.

Về phần âm nhạc, Paradise of Rumors lấy giai điệu guitar acoustic làm chủ đạo, không quá cao trào, tạo cảm giác nhẹ nhàng thư thái khi nghe. Phong cách kết hợp với không gian thơ mộng của khu Bàu Trắng đã làm rõ thông điệp chữa lành mà ca khúc hướng đến.

Các yếu tố như trang phục vintage hoặc boho, bối cảnh lều trại, phương tiện kiểu cũ được sử dụng xuyên suốt, tạo nên tổng thể mang hơi hướng du mục. Tất cả giúp khán giả cảm nhận thông điệp rời khỏi áp lực đô thị để tìm kiếm sự cân bằng ở chốn thiên đường của riêng mình.

MV còn có sự tham gia của Ha Ji Soo - bạn gái tin đồn của Lee Chanhyuk.

Paradise of Rumors là track thứ 10 trong album FLOWERING, đánh dấu giai đoạn hoạt động mới của nhóm sau khi rời YG Entertainment và thành lập công ty riêng Center of Inspiration. Theo chia sẻ từ Lee Chanhyuk, album được xây dựng xoay quanh hình ảnh “nở rộ” của Lee Suhyun, mang ý nghĩa về sự hồi phục sau những giai đoạn khó khăn.

Trước đó, Suhyun từng chia sẻ trên chương trình You Quiz on the Block về quãng thời gian dài khủng hoảng và được anh trai Chanhyuk hỗ trợ hồi phục. Có thể nói rằng album FLOWERING không chỉ là sản phẩm âm nhạc mà còn mang tính cá nhân sâu sắc, phản ánh hành trình trưởng thành của 2 nghệ sĩ.