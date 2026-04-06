Thông tin tuyển CMO của Oatside Việt Nam gây tranh cãi: Chiến dịch hay đánh tráo kỳ vọng?

HHTO - Oatside Việt Nam vấp phải chỉ trích khi dùng thông báo tuyển dụng vị trí CMO làm chiêu trò marketing. Thay vì một ứng viên tài năng, vị trí này thuộc về một em bé, dấy lên tranh cãi về ranh giới giữa sáng tạo và sự tôn trọng người lao động.

Tin tuyển dụng "đáng yêu"

Tháng Ba và tháng Tư hằng năm luôn là thời điểm thị trường lao động sôi động với "mùa nhảy việc". Giữa lúc nhiều người đang tìm kiếm cơ hội mới, một thương hiệu sữa đình đám bất ngờ đăng tải thông tin tuyển dụng vị trí CMO (thường được hiểu là Chief Marketing Officer - Giám đốc Marketing) trên một nền tảng mạng lưới việc làm chuyên nghiệp.

Tin tuyển dụng thu hút nhiều người tham gia ứng tuyển.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó khiến nhiều người bất ngờ khi thương hiệu công bố danh tính tân CMO. Thay vì một chuyên gia marketing thực thụ, "CMO" được nhãn hàng định nghĩa lại là "Chief Milk Officer" (Giám đốc Trải nghiệm Vị giác). Đáng chú ý hơn, nhân vật đảm nhận vị trí này lại là một em bé nổi tiếng trên mạng xã hội.

Trong bài đăng công bố, đại diện thương hiệu gọi đây là "một bất ngờ thật đáng yêu", đồng thời lý giải quyết định chọn một "sếp nhí" là vì muốn dùng vị giác thuần khiết của trẻ nhỏ làm bảo chứng cho chất lượng sản phẩm mới.

Khi ứng viên trở thành người ngoài cuộc

Thế nhưng, sự "bất ngờ" này không mang lại hiệu ứng đáng yêu như mong đợi. Đối với nhiều người lao động, hành động này mang lại sự hụt hẫng. Trên các diễn đàn, netizen để lại hàng loạt bình luận thể hiện sự bất bình. Một tài khoản thẳng thắn so sánh: "Thương hiệu đang nghịch trò chơi của anh chàng chăn cừu và lũ sói". Nhiều người mỉa mai rằng những ai coi đây là chiến dịch thú vị thì hy vọng sau này đi xin việc cũng gặp những "case" tương tự.

Trọng tâm của sự chỉ trích hướng vào hai vấn đề: Thương hiệu đã tạo ra một đợt tuyển dụng không có thật để câu tương tác, và quan trọng hơn, dữ liệu cá nhân của những người đã thực sự nộp CV sẽ được xử lý ra sao?

Lời xin lỗi từ đại diện nhãn hàng vẫn chưa làm hài lòng netizen.

Trước làn sóng phản ứng, đại diện nhãn hàng đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận việc sử dụng tên gọi trùng với vị trí Chief Marketing Officer (CMO) là "chưa tinh tế". Tuy nhiên, lời xin lỗi này tiếp tục vấp phải sự không đồng tình. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng lời giải thích này chưa đề cập đầy đủ đến cách doanh nghiệp xử lý trải nghiệm của những ứng viên đã nghiêm túc nộp hồ sơ.

Sau đó, nhãn hàng đã đăng tải thông báo xin lỗi chính thức, thừa nhận việc sử dụng hình thức tuyển dụng trên nền tảng chuyên nghiệp có thể gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến trải nghiệm của một số người dùng. Doanh nghiệp cho biết đã chủ động liên hệ với các ứng viên, đồng thời cam kết dữ liệu ứng tuyển được xử lý bảo mật và sẽ được xoá theo quy định.

Phần phản hồi của nhãn hàng cuối ngày 5/4.

Trải nghiệm của người lao động

Trao đổi với Hoa Học Trò Online về quy trình tuyển dụng thực tế, chị Christine - Chuyên viên trong lĩnh vực Nhân sự (C&B) cho biết: "Thông thường, các vị trí nhân sự cấp cao (C-level) sẽ được các công ty chủ động 'săn' (headhunt) nhiều hơn là thông qua hình thức ứng viên tự nộp hồ sơ. Đồng thời, việc kiểm tra thông tin tham chiếu cũng sẽ được thực hiện tương đối kỹ lưỡng vì đây là các vị trí quan trọng. Tuy nhiên, nếu tìm được ứng viên tốt thì việc doanh nghiệp tuyển dụng qua hình thức nào cũng không phải là vấn đề".

Đánh giá về khía cạnh tâm lý của người tìm việc trong sự việc lần này, chị Christine chia sẻ thêm: "Với một ứng viên, khi đến phỏng vấn mà công ty không được như kỳ vọng, họ đã cảm thấy thất vọng rồi. Do đó, việc mọi người cảm thấy bị 'chơi đùa' bởi nội dung tuyển dụng này là điều hoàn toàn có thể hiểu được".

Một tài khoản đã để lại phản hồi sau khi nhận được kết quả ứng tuyển.

Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh, mỗi hồ sơ ứng tuyển thường đi kèm với thời gian chuẩn bị và kỳ vọng của người tìm việc. Khi một thông báo tuyển dụng được xác định là một phần của chiến dịch truyền thông, cách doanh nghiệp xử lý thông tin và phản hồi với ứng viên trở thành yếu tố được quan tâm.

Ở góc độ rộng hơn, câu chuyện không chỉ dừng lại ở hiệu quả lan tỏa, mà còn liên quan đến cách doanh nghiệp xây dựng trải nghiệm đối với những người đã thực sự tham gia vào quy trình tuyển dụng.