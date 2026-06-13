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Phim VTV có nam diễn viên chuyên đóng vai ngổ ngáo nhưng ai xem cũng thích

Trí Anh - Ảnh cắt từ phim VTV
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HHTO - Không dễ gì đóng vai anh chàng ngổ ngáo mà được khán giả quý, ấy thế mà nam diễn viên này đã 3 lần thể hiện thành công.

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Võ Hoài Vũ là con trai của diễn viên Võ Hoài Nam và được thừa hưởng ngoại hình bụi bặm, nam tính, nhìn đầy vẻ phóng khoáng ngang tàng từ bố mình. Vì thế, Hoài Vũ không thể nào hợp với những vai nam chính hiền lành tốt bụng, mà luôn là lựa chọn cho kiểu nhân vật cá tính, ngổ ngáo có phần nổi loạn.

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Và cả ba vai diễn của Võ Hoài Vũ trên màn ảnh nhỏ đều có chung công thức này. Ở Đi Giữa Trời Rực Rỡ là vai Quang, anh chàng được người thân quan tâm nhưng lúc nào cũng thích làm theo ý riêng của mình, nhiều lần khiến bố lo lắng đến phát ốm. Tới phim Mật Lệnh Hoa Sữa lại là chàng trai trải qua nhiều biến cố nên tính cách phức tạp, khó lường.

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Trong phim đang chiếu Phía Bên Kia Thành Phố, vai Cương của Hoài Vũ là học sinh cá biệt chính hiệu, đến trường nhưng học hành là ít gây chuyện thì nhiều. Cương là nguồn cơn đau đầu của thầy cô lẫn gia đình, khiến mẹ cậu suốt ngày thở ngắn than dài sao con trai không ngoan ngoãn dễ bảo như con nhà khác.

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Các diễn viên thường ngại đóng dạng vai cá tính mạnh như thế này vì dễ bị khán giả ghét bỏ. Nhưng Võ Hoài Vũ đặc biệt ở chỗ khán giả càng xem càng thấy thú vị và không thể ghét nổi nhân vật. Bởi Hoài Vũ luôn thể hiện được “niềm đau chôn giấu” của những anh chàng ngổ ngáo, để người xem hiểu rằng họ chỉ cố tỏ ra bướng bỉnh, nổi loạn để che giấu những nỗi buồn khó nói mà thôi.

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Đặc biệt là càng xem Phía Bên Kia Thành Phố, khán giả lại càng yêu thích chàng trai “ngổ ngáo bên ngoài ấm áp bên trong” tên Cương. Khi phát hiện mình đã hiểu lầm Khuê, lỡ nói những câu tổn thương cậu bạn thân nhất thì Cương nhanh chóng bày ra vở kịch ốm nặng, không thể qua khỏi để buộc Khuê phải tha thứ, không còn giận dỗi nữa. Đã quen với Cương phiên bản chuyên gia gây sự nên hình ảnh anh chàng nằm trên giường, nói chuyện thều thào khiến khán giả phì cười.

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Cách mà Cương để ý cô bạn mới chuyển tới cũng dễ thương không kém. Một anh chàng chỉ quen đi cà khịa người khác nên muốn gây chú ý với người thương cũng ngang ngạnh chẳng giống ai. Cương đâu biết nói những câu dịu dàng ấm áp như phim ngôn tình mà chỉ biết thổ lộ tình cảm bằng lối nói chuyện cộc lốc, bằng kiểu tặng quà nhưng vẫn cố tỏ ra bất cần. Kết quả là khán giả chỉ muốn những màn "thả thính" này kéo dài thêm nữa vì quá hài hước.

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Trí Anh - Ảnh cắt từ phim VTV
#phim VTV #Võ Hoài Vũ #Phía Bên Kia Thành Phố #phim Phía Bên Kia Thành Phố #con trai Võ Hoài Nam

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