Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ: "Khắc chế cứng" của Isaac lộ diện, HURRYKNG - JSOL gục ngã

HHTO - Trong tập 4 "Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ", khán giả thích thú trước loạt khoảnh khắc Isaac bị UYU, Chloe, bé Tư bắt bẻ, "phũ phàng". Cùng với đó, "trai kinh tế" HURRYKNG và "giám đốc truyền thống" JSOL bất lực khi bắt tay vào việc kinh doanh.

Tối 13/6, Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ lên sóng tập 4, có sự tham gia của bốn "Anh trai" Isaac, CODY Nam Võ, JSOL, HURRYKNG và 5 "đuôi nhỏ" - bé Danil xin phép vắng học vì vấn đề sức khỏe.

Trong ngày thứ 4 đến lớp học "Đuôi Nhỏ Say Hi", dàn "Anh trai" và các nhóc tì cùng chia thành hai đội, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh nhằm gây quỹ sinh hoạt cho các ngày tiếp theo. Buổi sáng, mọi người cùng khẩn trương hoàn thiện các sản phẩm handmade bằng cách tô, vẽ những hình mẫu "độc quyền" lên túi, mũ, áo, quạt, chậu cây. Vào buổi chiều, cả hai đội cùng ra quân bán hàng tại hội chợ và có màn hội ngộ cùng phụ huynh của các bé.

Isaac gặp "khắc chế cứng"

Bắt tay vào công việc làm đồ thủ công, CODY Nam Võ và JSOL trở thành "trợ lý" cho các bé Alex, Tin Tin, Chloe; Isaac và HURRYKNG đồng hành cùng hai "sếp nhí" bé Tư và UYU. Đáng chú ý, sau một buổi sáng bận rộn, khán giả bày tỏ sự thích thú khi tổng hợp được ê hề khoảnh khắc Isaac bị các bé "phũ cực mạnh".

Trong lúc "anh Xái" chia lại đội, nhắc đến việc UYU vào đội màu xanh đã bị cô bé 4 tuổi "chỉnh" ngay: "Cái gì, em thích màu hồng mà". Isaac tiếp tục thuyết phục UYU với lý do không có màu hồng nên vào tạm đội màu xanh nhưng cũng bị UYU thẳng thừng nói "Không". Độ "sát thương" mạnh hơn khi giọng ca Tâm Ý Đổi Thay chuyển hướng mời UYU "vào đội anh Xái với anh Khang" và nhận phản hồi: "Không, em vào đội với anh Khang thôi".

Khoảnh khắc Isaac nhận liên hoàn "gáo nước lạnh" từ UYU.

Cùng ngồi vào bàn trang trí các món đồ, Isaac sau khi hoàn thiện chiếc quạt đã hào hứng hỏi ý kiến bé Tư và được cô bé gật đầu khen đẹp. Dẫu vậy, khi Isaac hỏi có mua không, con gái diễn viên Vân Trang đã thẳng thừng "Dạ, không" vì chỉ muốn dùng chiếc túi tự bé làm được, khiến HURRYKNG không thể nhịn cười. Trong khi đó, UYU lại "bắt bẻ" người anh quê Cần Thơ nói màu "dàng" thay vì màu "vàng".

Bé Tư khen quạt của "anh Xái" đẹp nhưng để "xuống tiền" mua thì... không.

Không chỉ "nội bộ lục đục", Isaac còn bị Chloe "quăng cục lơ" dù nỗ lực mời cô bé sang chơi cùng.

Buổi hội chợ "bất ổn"

Từ 3 giờ chiều, các "sếp nhí" và "nhân viên" cùng đổ bộ khu vực tổ chức hội chợ. Với số lượng khách hàng đông đảo và những màn "mặc cả" chuyên nghiệp, dàn "Anh trai" Isaac, CODY Nam Võ bấn loạn quên cả giá tiền. Trong khi đó, "giám đốc truyền thông" JSOL "bị liệu", không thể tính nhẩm được vì bị khách hàng "thao túng"; "trai kinh tế" HURRYKNG liên tục than "lỗ" vì sự kết hợp ăn ý của bé Tư và UYU.

Cuối buổi, khoảnh khắc phụ huynh của 6 em bé cùng xuất hiện, ủng hộ các gian hàng khiến người xem vừa hạnh phúc vừa cảm động. CODY Nam Võ nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh Alex và bà ngoại âu yếm. Bên cạnh đó, netizen cũng dành nhiều lời khen cho sự chăm chỉ của các bé - trở thành "cánh tay đắc lực" giúp các "Anh trai" bán hàng, tổ chức trò chơi.

Khép lại ngày làm việc, chương trình hé lộ trong buổi học cuối của giai đoạn làm quen (gồm 5 ngày) sẽ có sự xuất hiện của hai "Anh trai". Khán giả đang hào hứng dự đoán những cái tên như Bùi Duy Ngọc, CONGB, DILLAN... cùng tham gia ngày sức khỏe, kiểm tra thể lực và dự bữa tiệc trưởng thành. Ngoài ra, với nhiệm vụ tiếp theo - làm bảo mẫu 24/24 - khán giả mong chờ dàn "Anh trai" sẽ tung thêm nhiều "chiêu" thú vị.