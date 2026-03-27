Thanh niên Việt Nam phải tiên phong trên 6 mặt trận để kiến tạo tương lai đất nước

HHTO - Trong không khí kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 và cán bộ Đoàn tiêu biểu. Buổi gặp không chỉ là sự ghi nhận mà còn là dịp người đứng đầu Chính phủ truyền đi thông điệp mạnh mẽ về vai trò, sứ mệnh của thanh niên trong kỷ nguyên phát triển mới.

Khơi dậy khát vọng, hiện thực hóa lý tưởng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức lớn đan xen, đòi hỏi thế hệ trẻ phải giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, đồng thời không ngừng đổi mới tư duy và nâng cao năng lực hành động.

Dẫn lại quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thanh niên, coi đây là lực lượng trung tâm, nhân tố quyết định tương lai của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (Ảnh: Duy Phạm)

Nhấn mạnh phương châm “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân”, Thủ tướng yêu cầu thanh niên phải “nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn”, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, tác phong chuyên nghiệp và chủ động hội nhập quốc tế.

Thủ tướng cũng nhắc lại lời dạy của Hồ Chí Minh: “Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên”, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các gương mặt trẻ tiêu biểu sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần dấn thân, sáng tạo đến cộng đồng thanh niên cả nước.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị tổ chức Đoàn tiếp tục phát động các phong trào thi đua thiết thực, xây dựng các chương trình cụ thể để tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên phát huy năng lực, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Duy Phạm)

6 tiên phong - kim chỉ nam hành động của thanh niên thời đại mới

Điểm nhấn quan trọng trong phát biểu của Thủ tướng là việc xác định rõ “6 tiên phong” - những định hướng mang tính chiến lược, yêu cầu thế hệ trẻ phải đi đầu, dẫn dắt trong mọi lĩnh vực.

Trước hết là tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động sáng tạo. Thủ tướng yêu cầu thanh niên phải mạnh dạn xóa bỏ tư duy lối mòn, rèn luyện tư duy phản biện, tư duy hệ thống, biết nắm bắt cơ hội và đưa ra quyết định đúng thời điểm. Không chỉ dừng lại ở ý tưởng, thanh niên cần biến sáng tạo thành sản phẩm cụ thể, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn của đất nước.

Thứ hai, tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đây là trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thủ tướng nhấn mạnh thanh niên phải dám dấn thân, làm chủ công nghệ, tạo ra các sản phẩm đột phá, xây dựng doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh, hướng tới hình thành các “startup kỳ lân” mang thương hiệu Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu, cán bộ đoàn chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Duy Phạm)

Thứ ba, tiên phong trong việc đưa văn hóa dân tộc hội nhập với thế giới và tiếp thu tinh hoa nhân loại. Thanh niên không chỉ giữ gìn mà còn phải sáng tạo, phát triển văn hóa, tạo ra những sản phẩm mới mang bản sắc Việt Nam nhưng có sức lan tỏa toàn cầu, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa và công nghiệp giải trí.

Thứ tư, tiên phong trong phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, sẵn sàng cống hiến, đặc biệt tại những vùng sâu, vùng xa, những nơi còn nhiều khó khăn, qua đó lan tỏa giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ.

Thứ năm, tiên phong trong giao lưu, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, thanh niên Việt Nam cần chủ động nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập, trở thành những “đại sứ” lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, đồng thời tiếp thu tinh hoa quốc tế để phát triển đất nước.

Cuối cùng, tiên phong trong đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Đây là nền tảng tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thanh niên cần xây dựng tinh thần gắn bó, hỗ trợ nhau trong học tập, lao động và sáng tạo, từ đó hình thành cộng đồng vững mạnh, cùng nhau phát triển.

Thông điệp về “6 tiên phong” không chỉ là định hướng trước mắt mà còn là kim chỉ nam lâu dài, góp phần khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.