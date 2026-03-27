Phải đền 18,5 triệu vì laptop mẻ 2mm, quy định lạnh lùng làm giảm mong muốn cống hiến?

HHTO - Câu chuyện một bạn nhân viên bị công ty yêu cầu bồi thường 18,5 triệu đồng cho vết mẻ 2mm trên laptop do công ty cấp để làm việc đang gây tranh luận mạnh mẽ trên mạng xã hội. Điều này có hợp lý khi nhìn cả ở góc độ "lý" và "tình"?

18,5 triệu đồng cho một vết mẻ 2mm

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện một nhân viên trong quá trình bàn giao tài sản công ty trước khi thôi việc thì bị yêu cầu bồi thường khoản tiền lên tới 18,5 triệu đồng cho một vết mẻ khoảng 2mm trên chiếc laptop được công ty cấp phát để làm việc.

Theo nội dung chia sẻ, thiết bị đã được bộ phận IT mang đi kiểm định tại một trung tâm dịch vụ bên ngoài và nhận báo giá thay thế. Phía công ty sau đó đề xuất trừ trực tiếp khoản chi phí này vào lương của người lao động. Trước tình huống đó, bạn nhân viên bày tỏ mong muốn tự bỏ tiền mua lại chiếc máy nhưng phía công ty không chấp thuận.

Dưới phần bình luận của bài đăng, nhiều ý kiến cho rằng mức chi phí bồi thường mà công ty đề nghị tương đương việc thay mới toàn bộ cụm màn hình, trong khi vết mẻ nhỏ có thể được xem là hao mòn trong quá trình sử dụng.

Netizen cũng khuyên bạn nhân viên nên tìm thêm đơn vị kiểm định độc lập hoặc nhờ cơ quan chức năng tư vấn trước khi ký xác nhận. Bên cạnh đó, có những bình luận tỏ ra thận trọng, cho rằng việc công khai thông tin doanh nghiệp khi chưa có đầy đủ bằng chứng có thể kéo theo rủi ro pháp lý.

Góc nhìn pháp chế: Không phải mọi hư hỏng đều phải đền

Trao đổi về câu chuyện, H.Sa (chuyên viên Pháp chế Tuân thủ) cho biết, mỗi doanh nghiệp đều có quy định riêng liên quan đến quản lý tài sản và trách nhiệm bồi thường. Nếu các quy định này đã được ban hành và phổ biến, người lao động có nghĩa vụ tuân thủ.

Tuy vậy, việc phát sinh hư hỏng không đồng nghĩa với việc luôn phải bồi thường toàn bộ chi phí. Trường hợp này cần xem xét kỹ yếu tố khấu hao của thiết bị, đặc biệt khi chiếc máy đã có thời gian sử dụng khoảng 2 năm, cũng như tính minh bạch trong quá trình kiểm định.

"Người lao động có thể cân nhắc kiểm định tại các đơn vị khác để có thêm cơ sở so sánh, đồng thời làm rõ đây có phải trung tâm được ủy quyền hay không và nội dung báo giá cụ thể là lỗi phần cứng hay phần mềm", H.Sa chia sẻ.

Ở khía cạnh pháp lý, nếu xảy ra tranh chấp, doanh nghiệp thường là bên cần đưa ra căn cứ chứng minh mức độ ảnh hưởng thực tế của hư hỏng đối với hoạt động vận hành. Trong khi đó, các hao mòn vật lí trên thiết bị kim loại sử dụng lâu dài là khó tránh khỏi.

Trầy xước nhỏ thường không bị truy cứu

Từ góc nhìn quản lý, Alex (trưởng nhóm Telesales) cho biết việc cấp thiết bị cho nhân viên không chỉ để phục vụ công việc mà còn liên quan đến bảo mật dữ liệu và theo dõi hiệu suất.

Theo anh, mỗi công ty đều có chính sách khấu hao riêng. Trong quá trình làm việc, thường chỉ những trường hợp hư hỏng nghiêm trọng như cấn vỡ màn hình mới phát sinh chi phí thay thế, còn các vết trầy xước nhỏ phần lớn được bỏ qua khi bàn giao.

Theo anh Alex, các sự cố nặng rất hiếm gặp, thực tế chỉ mới có một nhân viên phải tự xuất tiền túi thay màn hình do làm vỡ.

"Đa số nhân viên sử dụng thiết bị đúng mục đích công việc nên mức độ hao mòn không đáng kể". Theo anh, để hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng, nhiều đội nhóm lựa chọn trang bị thêm phụ kiện bảo vệ như ốp máy (case).

Alex cũng nói thêm, tại thời điểm nhận thiết bị từ công ty, nhân viên cần chủ động trao đổi rõ các nội dung về chính sách khấu hao và quy định bồi thường để nắm bắt và bảo vệ quyền lợi của bản thân khi sử dụng máy.

Từ câu chuyện bồi thường 18,5 triệu đồng cho một vết mẻ nhỏ, có thể thấy việc thống nhất và minh bạch các quy định ngay từ thời điểm bàn giao tài sản đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế những tranh chấp phát sinh giữa doanh nghiệp và người lao động.