Trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho nam sinh ĐH Bách Khoa cứu người trong đám cháy

HHTO - Chiều 26/3 tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội sinh viên Việt Nam đã trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và Bằng khen của BCH T.Ư Đoàn cho Nguyễn Lê Tú - Sinh viên khoa Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Trước đó, vào chiều tối ngày 24/3, khi phát hiện đám cháy lớn tại ngõ 218 Lĩnh Nam, Hà Nội, Nguyễn Lê Tú đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường qua mái nhà lân cận, bất chấp nguy hiểm, phối hợp với người dân lần lượt đưa 05 nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Hành động của Nguyễn Lê Tú không chỉ thể hiện sự bình tĩnh, bản lĩnh trong tình huống khẩn cấp mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và ý thức vì cộng đồng của sinh viên Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho sinh viên Nguyễn Lê Tú, đồng chí Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá hành động dũng cảm cứu người trong hoạn nạn của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội có ý nghĩa cao đẹp, được lan tỏa rộng rãi. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn chúc Nguyễn Lê Tú sớm phục hồi sức khỏe, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ học tập đồng thời tiếp tục có thêm nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Nguyễn Lê Tú.

Cũng trong ngày 26/3, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định tặng Bằng khen cho sinh viên Nguyễn Lê Tú vì đã có hành động dũng cảm cứu người. Đại diện Bộ GD&ĐT đã tới bệnh viện nơi Tú điều trị thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần dũng cảm của sinh viên Nguyễn Lê Tú.

Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng sống, đạo đức và kỹ năng cho sinh viên; chú trọng huấn luyện kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ cứu nạn, ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương tích cực, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn.