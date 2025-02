Thanh Trâm Hành của Dương Tử sắp lên sóng, Ngô Diệc Phàm bị "đổi đầu"

HHT - Tưởng chừng phải vĩnh viễn xếp kho sau bê bối chấn động của nam chính Ngô Diệc Phàm, bom tấn cổ trang “Thanh Trâm Hành” được cho là đã sẵn sàng trở lại ngay trong tháng 2 này.

Mới đây, trên MXH của Trung Quốc, có tin cho biết bom tấn cổ trang Thanh Trâm Hành sẽ lên sóng ngay trong tháng 2 này. Có nơi còn cung cấp ngày chiếu chính xác là ngày 17/2. Kể từ ngày Thanh Trâm Hành ra mắt teaser cho đến nay đã 5 năm trôi qua. Phim được cho là đã xử lý ổn thỏa rắc rối do nam chính Ngô Diệc Phàm để lại nên nay đã có thể phát sóng.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Trâm Trung Lục (được xuất bản ở Việt Nam với tên Trâm ), ngay từ khi mới bắt đầu dự án Thanh Trâm Hành đã rất được đông đảo khán giả quan tâm. Nội dung phim được đánh giá hấp dẫn khi kết hợp yếu tố trinh thám, quyền mưu và tình cảm lãng mạn.

Phim cũng vướng phải ồn ào tranh “phiên vị” (thứ hạng của diễn viên trong phim) giữa hai diễn viên chính Dương Tử và Ngô Diệc Phàm. Fan hai bên đều cho rằng thần tượng của mình xứng đáng “nhất phiên” (vị trí quan trọng nhất trong phim), đi so kè từng chi tiết như tên ai được giới thiệu trước, tên ai được đặt cao hơn, ai đứng giữa poster… gây ra những tranh cãi trên MXH.

Sau cuộc chiến tranh phiên, khi Thanh Trâm Hành tung teaser, phim được khen có bối cảnh hoành tráng và nhiều góc quay đẹp, xứng đáng là phim cổ trang được đầu tư lớn. Nhưng diễn xuất lại trở thành dấu chấm hỏi khi khán giả thắc mắc liệu Ngô Diệc Phàm có đủ sức “cân” vai nam chính hay không? Trước Thanh Trâm Hành, Ngô Diệc Phàm đã tham gia một số phim như Có Một Nơi Chỉ Chúng Ta Biết, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây… và diễn xuất của anh khiến khán giả phải kêu trời vì quá dở.

Do tạo hình của Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành đẹp và trong teaser phim anh tỏa ra khí chất vương giả nên phần nào cũng giúp khán giả nuôi hy vọng. Họ hẹn nhau chưa chê vội, chờ phim chiếu để xem thế nào.

Đáng tiếc, Thanh Trâm Hành còn chưa kịp chiếu thì Ngô Diệc Phàm đã vướng bê bối liên quan đến tình dục và cưỡng bức, phải chịu mức án 13 năm tù giam. Thanh Trâm Hành theo bê bối của nam diễn viên chính chìm xuồng, ai cũng tin rằng phim đã bị xếp kho vĩnh viễn.

Trong suốt 5 năm qua, thỉnh thoảng thông tin về sự trở lại của Thanh Trâm Hành vẫn xuất hiện. Trong đó, thông tin được râm ran nhiều nhất là phim đã mời nam diễn viên khác đóng lại các cảnh của Ngô Diệc Phàm, một số cảnh đã quay không thể quay lại thì sẽ dùng công nghệ AI đổi mặt. Nam diễn viên được cho sẽ thế vai của Ngô Diệc Phàm lúc thì là Lâm Canh Tân (Sở Kiều Truyện), lúc thì là Bành Quán Anh (Câu Chuyện Hoa Hồng). Nhưng từ đó cho đến nay, các tin đồn cứ nở rộ rồi lụi tàn, còn Thanh Trâm Hành vẫn bặt vô âm tín.

Lần này, tin đồn trở nên đáng "tin cậy” hơn khi đi kèm là hình ảnh được cho là rò rỉ từ phiên bản phim đã chỉnh sửa của Thanh Trâm Hành. Có thể thấy, trong ảnh là hai nhân vật chính đang đứng cạnh nhau, nữ chính vẫn là Dương Tử, nam chính vốn là Ngô Diệc Phàm nay đã được “đổi đầu” thành Bành Quán Anh. Do đó nhiều khán giả quyết định "đặt gạch" hóng đến ngày 17/2 để xem liệu lần này tin đồn có trở thành thật hay không.

Câu chuyện của Thanh Trâm Hành bắt đầu khi Hoàng Tử Hà (Dương Tử) - một cô gái có tài phá án, bị khép tội đã đầu độc hại chết cả nhà. Để tự minh oan cho mình và tìm ra thủ phạm thực sự, báo thù cho gia đình, Hoàng Tử Hà tìm cách trốn thoát và tình cờ gặp Quỳ vương Lý Thư Bạch (vai diễn của Ngô Diệc Phàm trước khi dính bê bối). Biết Hoàng Tử Hà có tài phá án, Lý Thư Bạch yêu cầu cô tìm ra chân tướng của lá bùa được cho là trù ếm mình, đổi lại Quỳ vương sẽ giúp cô minh oan.

Trong khi số phận Thanh Trâm Hành còn mơ hồ thì phiên bản của Hàn Quốc mang tên Our Blooming Youth (Park Hyung Sik, Jeon So Nee) đã chiếu trọn bộ vào năm 2023. Our Blooming Youth có nhiều cải biên được nhận xét là rời xa nguyên tác Trâm Trung Lục, diễn viên cũng được cho là không phù hợp với miêu tả về nhân vật trong truyện. Kết quả, khán giả Hàn không mặn mà với bộ phim, còn khán giả Trung Quốc dĩ nhiên chê không tiếc lời.