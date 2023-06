Thầy giáo dạy Toán hơn 30 năm kinh nghiệm dặn dò thí sinh trước ngày thi tốt nghiệp

HHT - Cuộc thi làm phim ngắn do teen trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội khởi xướng đã đi được nửa chặng đường. Buổi công chiếu phim của các thí sinh vừa diễn ra thu hút đông đảo sự quan tâm của teen cũng như các bạn trẻ trong địa bàn Hà Nội tham dự.

HHT - Nhìn vào các sản phẩm, cách teen và tween sản xuất nội dung trong dự án "We are the World", nhà báo Lại Bắc Hải Đăng cho biết: "Tôi không thể nghĩ được là các bạn học sinh có thể nói được những câu như vừa rồi".