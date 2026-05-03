Nam thần Sam Claflin sẽ vào vai giáo sư “phông bạt” nhất Harry Potter bản mới?

HHTO - Có thông tin rằng nam thần Sam Claflin của những bộ phim đình đám “Love, Rosie”, “Me Before You” sẽ vào vai một giáo sư ở trường Hogwarts trong “Harry Potter” bản truyền hình. Bật mí, nhân vật này rất bị ghét, nhưng Sam diễn thì lại vô cùng hợp lý.

Mới đây, trên MXH xôn xao thông tin rằng nam diễn viên điển trai và tài năng Sam Claflin sẽ vào vai một trong những giáo sư giảng dạy tại Trường Phù thuỷ và Pháp sư Hogwarts. Cụ thể, đó là Gilderoy Lockhart - người đảm nhận lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám khi Harry Potter học năm thứ hai ở Hogwarts.

Theo nguyên tác của nhà văn J.K. Rowling, trong tập truyện thứ hai mang tên Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật, Gilderoy Lockhart là một phù thuỷ nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai và tài năng nổi bật. Trong những chiếc áo chùng rực rỡ, Gilderoy Lockhart càng thêm bảnh bao, quyến rũ. Thành tích thì dài sọc, còn rất ấn tượng, đủ để viết ra những cuốn sách bán chạy nhất về hành trình khuất phục các sinh vật hắc ám. Đó là lý do Gilderoy Lockhart được mời đến Hogwarts để giảng dạy một trong những môn “khoai” nhất - Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Gilderoy Lockhart (áo sáng màu) và những cậu học trò "dị ứng" với sự quyến rũ của "giáo sư phù thủy thần tượng" trong bản phim cũ.

Có thể nói, trong giới phù thuỷ, Gilderoy Lockhart xuất hiện như một “thần tượng”, có đông đảo fan đủ mọi lứa tuổi từ già đến trẻ, từ nam đến nữ. Bà Molly Weasley - mẹ của Ron, hay Dean Thomas - cậu bạn cùng khoá của Harry, đều say mê Gilderoy Lockhart.

Thế nhưng thực chất Gilderoy Lockhart chỉ là một bông hoa “có đỏ nhưng không có thơm”. Gã phù thuỷ bảnh bao này chẳng giỏi giang như người ta nghĩ, tất cả các thành tích đều là “ăn cắp” và “phông bạt” mà thôi. Gã chỉ giỏi ở cái miệng bốc phét và dùng Bùa Lú xịn - giúp gã cướp công của người khác cũng như khiến họ quên đi mất sự vô dụng của mình.

Cho đến hiện tại, thông tin Sam Claflin sẽ đảm nhận vai Gilderoy Lockhart vẫn chỉ mới dừng ở mức tin đồn. Nhưng trong danh sách các diễn viên tiềm năng, anh là ứng cử viên hàng đầu cho vai diễn này. Và thêm nữa, các fan đều vô cùng hài lòng nếu anh thực sự tham gia Harry Potter bản truyền hình.

Về vẻ ngoài, Sam Claflin hoàn toàn đạt “điểm 10 chất lượng” cho một nhân vật bảnh bao, hào hoa như Gilderoy Lockhart. Về diễn xuất, anh cũng dư sức “cân” được những sắc thái tâm lý khác biệt. Sam Claflin đã từng là một chàng trai chung tình trong Love, Rosie, một người đàn ông dùng sự đanh đá khắc nghiệt để che giấu một trái tim suy sụp trong Me Before You, một chiến binh can trường trong The Hunger Games, một quý ông nghiêm khắc trong Enola Holmes… Giờ đây, bổ sung thêm vào danh sách vai diễn của mình một gã phù thuỷ điển trai có trái tim “chuột nhắt” hoàn toàn là chuyện trong tầm tay của Sam Claflin.

Mùa đầu tiên của Harry Potter bản truyền hình sẽ lên sóng vào dịp Giáng sinh năm 2026. Một số thông tin hé lộ mùa 2 dự kiến khởi quay vào tháng 7 năm nay và dự đoán phát sóng trong năm 2027.

Dominic Mclaughlin đóng vai Harry Potter trong bản phim mới.

Một số bình luận của netizen:

“Ồ, tôi chưa từng nghĩ đến điều này, và thành thật mà nói tôi rất thích sự lựa chọn này! Sam Claflin trong loạt phim Harry Potter! Wow!!!”

“Giờ thì mọi người đều hiểu vì sao các cô gái lại phát cuồng vì Gilderoy Lockhart.”

“Nếu là Sam đóng thì sự quyến rũ của Gilderoy Lockhart trở nên vô cùng hợp lý. Hồi xem bản phim cũ tôi cứ thấy không được thuyết phục lắm.”

“Nụ cười của Sam đúng là quá đáng tin để giành giải Nụ-cười-quyến-rũ-nhất-tuần năm lần liên tiếp trên tạp chí Witch Weekly, hahaha.”

“Nếu Sam Claflin thực sự nhận vai này, đó sẽ là một sự lựa chọn diễn viên xuất sắc bất ngờ. Anh ấy có vẻ ngoài thu hút, nhưng cũng có thể chuyển sang diễn xuất dữ dội khi cần thiết.”

“Người nhắm anh ấy cho vai diễn này hiểu rất rõ mình đang làm gì.”

“Ôi, khi đọc truyện tôi ghét Gilderoy Lockhart kinh khủng, nhưng nếu là Sam đóng thì… Tôi chưa sẵn sàng cho điều này!”

“Nhưng mà người ta vẫn không thay diễn viên đóng Snape hả?”