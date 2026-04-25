Anne Hathaway gạt bỏ một mỹ nhân ra khỏi The Devil Wears Prada 2 vì ghen tị?

HHTO - "The Devil Wears Prada 2" (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2) vướng ồn ào khi vai diễn khách mời của Sydney Sweeney được cho là đã bị cắt bỏ khỏi phim. Có “thuyết âm mưu” cho rằng lý do là vì Anne Hathaway “ghen tị” với mỹ nhân của “Euphoria”.

Có thông tin cho biết Sydney Sweeney (Euphoria, Anyone But You, The Housemaid) đã bị cắt vai khỏi The Devil Wears Prada 2 (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2). Ban đầu, nữ diễn viên được cho là sẽ xuất hiện ở đầu phim với một vai cameo (khách mời), cô diễn vai chính mình. Vào giữa năm 2025, Sydney Sweeney được chụp ảnh đang trên đường đến trường quay của The Devil Wears Prada 2, củng cố thêm độ tin cậy cho thông tin nữ diễn viên sẽ xuất hiện trong phần 2 của bộ phim rất được yêu thích này.

Về nguyên nhân vai cameo của Sydney Sweeney bị cắt bỏ khỏi The Devil Wears Prada 2, được biết lý do là vì cảnh phim của nữ diễn viên không hợp với cấu trúc phần còn lại của phim. Dù đoàn phim rất biết ơn sự tham gia của Sydney Sweeney nhưng họ vẫn phải tiến hành bỏ đoạn phim đó đi.

Khi thông tin Sydney Sweeney bị cắt vai cameo khỏi The Devil Wears Prada 2, trên X (Twitter) có một số bình luận tỏ ra tiếc nuối nhưng cũng cảm thông cho đoàn phim. Một số cho rằng nếu cảnh phim không phù hợp thì cắt bỏ cũng là bình thường, có nhiều phim đã làm vậy chứ không chỉ mỗi The Devil Wears Prada 2. Một số tỏ ra ái ngại cho Sydney Sweeney nhưng cũng cho rằng đoàn phim nên làm thế vì: “Dù sao thì cô ấy cũng không biết diễn, điều đó tốt cho phim”.

Sydney Sweeney trong The Housemaid.

Bên cạnh đó, trên X (Twitter) cũng có một số “thuyết âm mưu” cho rằng những thông tin được công khai chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Các bình luận cho rằng The Devil Wears Prada 2 gạt bỏ Sydney Sweeney khỏi phim vì không muốn những ồn ào gần đây của nữ diễn viên ảnh hưởng đến phim.

Vào năm ngoái, Sydney Sweeney gây tranh cãi khi tham gia quảng cáo quần jeans của American Eagle. Các ý kiến chỉ trích cho rằng quảng cáo này cổ xúy cho “thuyết ưu sinh”, “chủ nghĩa thượng đẳng da trắng”, và thậm chí là “tuyên truyền phát xít kiểu mới”. Nguyên nhân là vì slogan của quảng cáo này là “Sydney Sweeney có một chiếc quần jeans tuyệt vời” (chơi chữ với “great genes” - “gene tốt”).

Đầu năm nay, Sydney Sweeney bị chỉ trích khi treo áo ngực lên bảng hiệu biểu tượng Hollywood để quảng bá hãng nội y mới của cô. Các bình luận gay gắt nói rằng nữ diễn viên đã xâm phạm tài sản công cộng, quảng cáo thiếu tinh tế, cổ xúy hành vi phá hoại…

Mới đây, sự trở lại của Sydney Sweeney với vai Cassie Howard trong Euphoria 3 cũng trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều khán giả cho rằng nhân vật của cô có nhiều cảnh quá táo bạo, phản cảm, bị “tình dục hóa”.

Sydney Sweeney trong Euphoria mùa 3.

Thậm chí một số “thuyết âm mưu” trên X (Twitter) còn cho rằng Anne Hathaway - một trong những diễn viên chính của The Devil Wears Prada 2 - vì “ghen tị” với Sydney Sweeney nên đã “đá” cô ra khỏi phim. Không những thế, ngay cả Meryl Streep lẫn Emily Blunt cũng bị "kéo vào".

Các bình luận này viết: “Anne Hathaway không muốn ai làm lu mờ vẻ đẹp của mình, vì vậy cô ấy khăng khăng đòi họ mang đến vài người kém sắc hơn”, “Các nữ diễn viên trong The Devil Wears Prada 2 chỉ đang ghen tị với Sydney Sweeney mà thôi. Không hơn không kém. Đó là sự thật”, “Đây là phiên bản Hollywood của mấy cô nàng xấu tính trường trung học, họ mời cô nàng xinh đẹp mới đến bàn ăn trưa, rồi đá đổ ghế khiến thức ăn đổ lên người cô ấy ngay trước mặt mọi người”, “Các diễn viên khác cảm thấy bị đe doạ vì cô ấy là người đang thu hút sự chú ý nhất hiện nay. Họ nghĩ rằng cô ấy có thể sẽ chiếm hết sự chú ý của họ"…

Bên dưới các bình luận này cũng có khá nhiều ý kiến phản bác lại: “Anne Hathaway, Meryl Streep và Emily Blunt ghen tị với Sydney Sweeney? Có tỉnh táo không vậy?”, “Anne ghen tị với thành công của Sydney, chuyện hài nhất tôi từng nghe”, “Thuyết âm mưu này mới nghe đã thấy phi lý rồi, sao vẫn có người tin nhỉ”...

Trước thông tin bị cắt vai cameo khỏi The Devil Wears Prada 2, đại diện của Sydney Sweeney vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Trở lại sau gần 20 năm kể từ phần đầu tiên, The Devil Wears Prada 2 hé lộ rằng Andy Sachs (Anne Hathaway) đã tái ngộ với các đồng nghiệp cũ của cô tại tạp chí thời trang Runway là Miranda Priestly (Meryl Streep) và Nigel Kipling (Stanley Tucci) để cứu tờ tạp chí từng đình đám này khỏi sụp đổ giữa một vụ bê bối và bối cảnh truyền thông đầy biến động. Trong khi tìm kiếm nguồn vốn để duy trì hoạt động của tạp chí, họ tìm đến cựu trợ lý của Runway là Emily Charlton (Emily Blunt) để nhờ giúp đỡ. Hiện tại, Emily đã trở thành giám đốc điều hành của một thương hiệu xa xỉ đình đám.

The Devil Wears Prada 2 sẽ công chiếu vào ngày 1/5/2026.

