“The First Slam Dunk” ra rạp: Lý do Miyagi Ryota là nhân vật chính, không phải “Tóc đỏ”

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Hạ gục Avatar 2 tại phòng vé Nhật Bản từ trước Giáng sinh 2022, đến nay The First Slam Dunk mới đến Việt Nam và nhanh chóng gây bão. Bộ phim thể hiện lại chương cuối của bộ truyện Slam Dunk - khi đội Shohoku đối đầu với Sannoh “bất bại”. Nhưng nhân vật trung tâm của The First Slam Dunk không phải là số 10 - Sakuragi Hanamichi hay số 11 - Rukawa Kaede như phiên bản manga, mà là số 7 - Miyagi Ryota.

Tác giả manga Slam Dunk và cũng là đồng biên kịch, đạo diễn The First Slam Dunk - Inoue Takehiko giải thích: “Việc chỉ sao chép bản gốc và làm giống như vậy không hấp dẫn tôi. Nếu muốn vẽ nên câu chuyện của Slam Dunk, tôi muốn thực hiện nó dưới một góc nhìn mới”.

Tác giả Inoue Takehiko nói thêm rằng trong quá trình đăng nhiều kỳ truyện Slam Dunk trên tạp chí, Miyagi Ryota là một nhân vật mà tác giả muốn miêu tả nhiều hơn. Trong bộ 5 cầu thủ chủ chốt của đội Shohoku, đội trưởng Akagi là trụ cột, Mitsui cũng có câu chuyện riêng, Sakuragi và Rukawa là hai nhân vật nổi bật nhất và còn là đối thủ cạnh tranh của nhau. Vì thế, phần nào đó Miyagi Ryota bị mắc kẹt ở giữa, câu chuyện của cậu cũng có, nhưng vẫn có thể đào sâu thêm.

Theo đó, câu chuyện của The First Slam Dunk tiết lộ một Miyagi Ryota bên ngoài sân bóng nhưng vẫn gắn liền với quả bóng rổ. Cha qua đời khi cậu còn rất nhỏ, Miyagi sau đó tiếp tục trải qua nỗi đau mất anh trai. Chính anh trai là người đã truyền tình yêu môn bóng rổ cho Miyagi, cũng là người đã dạy cho cậu những kỹ thuật chơi bóng đầu tiên.

The First Slam Dunk không chỉ mang đến một trận đấu nghẹt thở giữa hai đội Shohoku và Sannoh mà còn bổ sung hành trình tinh thần của Miyagi Ryota trước khi cậu trở thành một hậu vệ xuất sắc. Bộ phim cho thấy cậu đã nỗ lực rất nhiều để giành chiến thắng trên sân bóng và chữa lành cho chính mình, cũng cả cho mẹ cậu bên ngoài thế giới của trái bóng màu cam.

Phân cảnh cuối của The First Slam Dunk cũng cho thấy sự nghiệp bóng rổ của Miyagi Ryota sau những năm trung học vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Sau chiến thắng lội ngược dòng đáng kinh ngạc của Shohoku trước Sannoh “bất bại”, mốc thời gian được dời đi vài năm sau đó. Khi đó, người xem nhìn thấy át chủ bài của Sannoh - Eiji Sawakita đang thi đấu ở Mỹ. Việc tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng rổ đối với Eiji Sawakita là lẽ dĩ nhiên, bởi cậu được coi là cầu thủ trung học số một Nhật Bản thời điểm đó, với lối chơi toàn diện mà không một cầu thủ trung học nào có thể đối đầu 1 chọi 1.

Điều đáng ngạc nhiên là máy quay lia sang đội đối thủ, có thể nhận ra Miyagi Ryota trong đội hình. Cầu thủ tốc độ của Shohoku cũng đã rời Nhật Bản và thi đấu cho giải bóng rổ trường đại học ở Mỹ - một cột mốc không dễ dàng đạt được.

Xuyên suốt bộ truyện Slam Dunk, Miyagi Ryota luôn bị coi thường vì vóc dáng thấp bé, hình thể không phù hợp với môn bóng rổ. Trong phim The First Slam Dunk, Miyagi còn bị so sánh và cho rằng không thể vượt qua được người anh trai đã mất - một cầu thủ bóng rổ có chiều cao và tài năng. Tuy nhiên, Miyagi Ryota không bao giờ khuất phục, thực tế cậu đã dùng tốc độ lẫn sự khéo léo, kỹ thuật cùng tinh thần thép để đánh bại những đối thủ có vóc dáng to cao hơn mình trên sân bóng và chinh phục giấc mơ.

Không chỉ oanh tạc phòng vé Nhật Bản, lôi cuốn khán giả toàn thế giới - đặc biệt là fan bộ truyện Slam Dunk, The First Slam Dunk còn đạt giải Phim hoạt hình của năm 2022 do Viện hàn lâm Nhật Bản trao tặng. Hiện tại, The First Slam Dunk cũng đang làm mưa làm gió phòng chiếu Trung Quốc và sẵn sàng tiến ra Bắc Mỹ.